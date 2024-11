Hoje, dia 11/11 abre o portal mais poderoso do ano; saiba o que é

Para os amantes de astrologia e espiritualidade, o dia 11 de novembro é um momento especial para se conectar com o universo e manifestar seus desejos, pois marca a abertura do portal 11/11, considerado o mais poderoso do ano. A data, formada pela sincronia do número 1, é conhecida por ter uma alta vibração, ideal para definir intenções e atrair novos recomeços.

A data, que destaca a repetição do número 11 – considerado um Número Mestre na numerologia – é associada a energias de alta intuição e espiritualidade. Esse alinhamento de números é visto como um sinal de que o universo abre as portas para que cada pessoa intensifique seu autoconhecimento e alinhamento com novos recomeços.

A energia do portal 11/11 favorece práticas de meditação, visualização de metas e definições de intenções, especialmente para quem busca crescimento pessoal ou novos projetos.

Como o portal 11/11 pode influenciar sua vida

Com a abertura do portal 11/11, os canais intuitivos ficam mais ativos, promovendo uma conexão maior com a voz interior. Neste dia, insights e intuições podem surgir com mais frequência, trazendo clareza para decisões importantes e permitindo um maior alinhamento entre pensamentos e ações.

🧘 No mês de novembro, que vibra com a energia do número 1, o portal 11/11 se torna ainda mais potente para concentrar-se em metas e fortalecer o poder de manifestação. É um dia para rever planos e compromissos, buscando um alinhamento profundo com o que deseja para o futuro.

Além de facilitar a conexão com a intuição, o portal ativa o desejo de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. Para aqueles em busca de respostas, a data é um ótimo momento para atividades espirituais. Este portal também traz consigo uma energia de purificação.

11/11 na astrologia

Para a astrologia, o número 11 carrega uma mensagem especial. Ele se liga à Casa 11 do Mapa Astral, a casa das amizades e dos objetivos de longo prazo. Assim, este portal convida as pessoas a refletirem sobre suas conexões e como elas podem apoiar o desenvolvimento de seus projetos e metas.

👉 A energia do 11/11 incentiva a introspecção, uma prática benéfica para quem deseja aproveitar o alinhamento astrológico. A data é um bom momento para definir intenções, anotar objetivos e realinhar metas, aproveitando o final do ano como uma janela de reflexão sobre as mudanças e propósitos que cada um deseja trazer para o próximo ciclo.

O poder do 11 na numerologia

Dentro das crenças numerológicas, o número 11 representa o “Mestre Intuitivo”, um canal para desenvolver a sensibilidade espiritual e a conexão com esferas superiores de sabedoria e inspiração.

Na Numerologia, o número 11, que gera a soma do 1+1 e carrega a energia do número 2, potencializa as vibrações de sensibilidade, criatividade e dinamismo. Ele é frequentemente associado a insights profundos e à capacidade de perceber além do que os olhos podem ver.

O 11 é considerado um Número Mestre por conter repetição de algarismos que potencializa as características de cada número, como se seu significado fosse dobrado.

Quem se identifica com esse número pode sentir uma afinidade maior com práticas espirituais e intuitivas, além de uma conexão forte com seu propósito pessoal.

Rituais para o Portal 11/11

Para aproveitar o máximo desse momento, especialistas recomendam algumas práticas que podem potencializar a energia do dia. Meditações voltadas à expansão de consciência, por exemplo, são recomendadas para quem busca paz interior e novas percepções. Confira alguns rituais que podem ajudar a fortalecer as intenções nesta data:

🔮 Limpeza energética: antes de definir novas metas, é importante remover energias estagnadas. Pode-se realizar uma limpeza energética simples, com incensos e velas, que ajuda a abrir espaço para a renovação.

🔮 Criação de um quadro de visão: montar um “Vision Board” com imagens e palavras que simbolizem suas aspirações e intenções para o próximo ciclo.

🔮 Escrever uma carta para o futuro: descreva em uma carta para si próprio como se sente ao ter atingido suas metas. Isso fortalece o compromisso com seus objetivos.

🔮 Práticas humanitárias: aproveite a energia de cocriação para se conectar com os outros, envolvendo-se em ações que tragam benefícios para a comunidade. Esse gesto amplia o campo de intenções de amor e luz.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)