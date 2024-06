Portal numerológico 6/6/6: entenda o que significa a data e conheça as energias que circulam

Esta quinta-feira (06/06) marca a abertura de um portal numerológico de grande poder: o 6/6/6. Essa data, composta por três vezes o número 6 (ano 6 (2+4) + mês 6 + dia 6), carrega uma vibração especial de amor, harmonia, organização e planejamento. É um momento ideal para refletir sobre a trajetória de vida, celebrar conquistas, definir novos objetivos e se conectar com a energia positiva desse portal.

Para quem gosta de astrologia e numerologia, o portal numerológico é um prato cheio, pois conta com vários significados e rituais para aumentar a energia. O portal 6/6/6 também vai se repetir nos dias 15 e 24 de junho.

O que é um Portal Numerológico?

Portais numerológicos são momentos em que a energia dos números se sincroniza com o calendário, criando um campo vibracional elevado. Essa sinergia nos oferece a oportunidade de aproveitar a energia dos números para elevar nossa consciência e manifestar nossos desejos.

Qual o significado do número 6?

Na numerologia, o número 6 representa:

Amor e harmonia: a base do portal é cultivar o amor próprio, ao próximo e ao planeta. É um momento para celebrar os laços e fortalecer a compaixão.

Estabilidade e equilíbrio: o número 6 também traz a energia da estabilidade e do equilíbrio. É um convite para buscar organização na vida, tanto material quanto espiritual, criando uma base sólida para o crescimento.

Planejamento e propósito: as vibrações do 6 nos inspiram a refletir sobre nossos objetivos e traçar planos concretos para alcançá-los. É hora de definir metas claras e realistas, utilizando a energia do portal para impulsionar nossa ação.

Gratidão e celebração: o portal incentiva a celebrar conquistas e agradecer por todas as bênçãos. Além de reconhecer o que já foi conquistado e motivar a seguir em frente com mais força e determinação.

Como aproveitar as energias do portal 6/6/6?

Para aproveitar ao máximo as vibrações positivas do portal 6/6/6, algumas práticas simples, porém poderosas, podem ser realizadas:

1. Meditação e reflexão: dedique um tempo para meditar, conectando-se com seu interior e refletindo sobre sua trajetória de vida. Agradeça pelas experiências vividas, reconheça seus aprendizados e celebre suas conquistas.

2. Visualização e gratidão: imagine-se envolvido em uma luz verde e rosa, cores que representam amor, cura e gratidão. Permita que essa luz penetre em seu corpo, mente e espírito, trazendo paz interior e fortalecendo seus sentimentos positivos.

3. Definição de novos objetivos: crie uma lista de objetivos que você deseja alcançar até o final do ano. Seja específico e detalhista, definindo metas desafiadoras, mas alcançáveis. Visualize-se alcançando cada um desses objetivos com sucesso.

4. Ação e persistência: transforme seus objetivos em planos concretos e dê o primeiro passo para realizá-los. Comece com pequenas ações diárias e mantenha a persistência, mesmo diante dos desafios. Acredite em seu potencial e na força da sua mente para criar a realidade que você deseja.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)