Dia do nascimento: veja o que a data do nascimento pode revelar sobre você; entenda

Sabia que a data do nascimento pode dizer muito sobre a própria personalidade? Os estudos da numerologia dizem que sim! Atualmente, para as mulheres que optam pelo parto cesárea, por exemplo, conseguem selecionar até o melhor dia para ter a criança. Estudos acreditam que em cada data há uma singularidade de características no indivíduo. Veja como funciona e o que diz a data do seu aniversário.

VEJA MAIS

Quem nasce em 01, 10, 19 e 28:

Os nascidos em 1, 10, 19 e 28 – independente do mês – tendem a ser mais alegres, livres, espontâneos e originais. São considerados independentes, prezam pela liberdade e são autônomos. Tem a ambição para altos cargos. Costuma ser assertivo, objetivo e prático. Quase sempre quando há um aumento a ansiedade exige o imediatismo. Para extravasar costumam recorrer ao esporte. No amor, geralmente amam à primeira vista e se jogam na relação. Pontos negativos: podem ter um lado mais agressivo, com aumento de tom.

Quem nasce em 02, 11, 20 e 29:

Os nascidos em 02, 11, 20 e 29 costumam ser mais simpáticos, generosos, afetuosos e diplomáticos. Uma das missões de vida foi ter o dom da escuta, dar conselhos, apoio e compaixão. São pessoas que buscam por objetivos e propósitos. Usam da sensibilidade para cuidar do próximo e se adapta muito bem as modificações do tempo.

Quem nasce em 03, 12, 21 e 30:

Os nascidos em 03, 12, 21 e 30 são pessoas mais sociáveis, divertidos, curiosos e expressivos. São indivíduos com dom da comunicação e de boas trocas de pensamentos. Costumam ser comprometidos e dedicado. Tem o dom das negociações, movimentações artísticas e do empreendimento. Pontos negativos: por ser uma pessoa muito expressiva, pode falar demais e pegar a fama de fofoqueiro.

Quem nasce em 4, 13, 22 e 31:

Os nascidos em 4, 13, 22 e 31 são ser humanos firmes, confiáveis, responsáveis e disciplinados. Tem senso de justiça em alta, buscam a ordem, a disciplina, a rotina, a organização e o planejamento na vida. Não costumam perder tempo com situações quem não vão melhorar em nada no dia a dia pessoal e com os seus. O jeitão comprometido terá reflexos positivo nas relações afetivas, por exemplo. Ponto negativo: ser firme demais pede atenção. O Precisam ter cautela com exagero.

Quem nasce em 5, 14 e 23:

Os nascidos em 5, 14 e 23 tem personalidade forte. São autênticos, aventureiros, espontâneos e expansivos. Costumam ser abertos às novas possibilidades, experimentos da vida e sabe aproveitar as oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Tem um brilho incomum e a presença de espírito. Costumam atrair mudanças e lidam bem com as adversidades. Viagem é a sua paixão. Ponto negativo: são difíceis de entender os limites e se perdem no caminho da libertinagem.

Quem nasce em 6, 15 e 24:

Os nascidos em 6, 15 e 24 normalmente são pessoas afetuosas, compreensivas, diplomáticas e equilibradas. Querem e exigem a busca por equilíbrio das relações e ambientes. Pontos negativos: existe a chance de parecerem intrometidos. Buscam que as situações estejam sempre da forma que lhe agrada e pecam pelas tentativa de perfeição ou querem agradar demais as pessoas. Aos mais conservadores, estão mais preocupados sobre o que as pessoas estão pensando sobre. Ficam à frente de um grupo ou pela família, amando demais e fazendo de tudo para conquistarem um lar feliz.

Quem nasce em 7, 16 e 25:

Os nascidos em 7, 16 e 25 costumam ser reservados, misteriosos, exóticos e intuitivos. Não curtem holofotes e agem nos bastidores. Buscam na solitude entender os próprios sentimentos. As pessoas não costumam dizer o que sente e, por vezes, são taxados de frios. Buscam observar de fora e sabem guardar segredos. No ramo profissional, são pessoas que podem ser dar bem em pesquisas, como cientistas, psicólogos ou gostarem de habilidades exotéricas ou que ligam o espiritual.

Quem nasce em 8, 17 e 26:

Os nascidos em 8, 17 e 26 mostram-se ser ambiciosos, fortes, persistentes e trabalhadores. Buscam por crescimento pessoal e profissional, bem como a satisfação carnal e material. São bons em liderança. Prezam pelo desejo de poder e status. Pontos negativos: Em níveis extremos, podem ser manipuladores e querem passar por cima de outras pessoas. Mas se usado para o bem, podem se dar bem em iniciativas e profissões que buscam a verdade e a justiça, sem risco de desviarem nem serem arrogantes.

Quem nasce em 9, 18 e 27:

Os nascidos em 9, 18 e 27 são indivíduos empáticos, prestativos e talentosos. Levam à frente os valores sociais, prestação de serviço, sacrificando-se quando necessário em prol da solidariedade. Tem uma forte ligação com a espiritualidade. Ótimo em estudo e dedicação integral ao ensinar. Tem o dom de descobrir talentos e impactar grandes grupos. Pontos negativos: precisam se impor para evitar que a própria energia seja sugada ou serem influenciados.