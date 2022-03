Mistério une datas da guerra Ucrânia x Rússia com I e II Guerra Mundial; entenda

Um mistério tem sido compartilhado nas redes sociais, nesta sexta-feira (4), e chamado atenção de internautas pela a similaridade numerológica de três eventos de enorme conflito da história mundial: a I e II guerras mundiais e o atual confronto entre Ucrânia x Rússia. Tudo porque a somatória da data de início da 1ª Guerra Mundial (28 de julho de 1914), da 2ª Guerra Mundial (1 de setembro de 1939) e da Guerra entre Ucrânia x Rússia 24 de fevereiro de 2022, dá um total de 68. Veja:

1ª Guerra: 28/7/1914: 28+7+19+14= 68

28/7/1914: 28+7+19+14= 68 2ª Guerra: 1/9/1939: 1+9+19+39= 68

1/9/1939: 1+9+19+39= 68 Ucrânia x Rússia: 24/2/2022: 24+2+2022= 68

O que é a numerologia?

A numerologia é o estudo a partir das representações numéricas. Normalmente são calculados valores de 1 a 9. Cada número corresponde a um tipo de energia que pode interpretar o modo de agir de uma pessoa, como ela enxerga o futuro, traços de personalidades, influências na vida pessoal e na sociedade. Trata-se de uma vibração cósmica diferente, com polos positivo e negativo. Nesse cálculo, podem ser somadas as datas de aniversários, identidade, celulares, letras do nome e entre outros.



Como a numerologia pode explicar os resultados iguais na datas das guerras?

Seguindo ainda no resultado que une as datas das guerras, se somar 68 (6+8=14; 1+4=5) dá como resultado o número 5. A numeração sugere o 'pentagrama' e fala da representação do Homem frente ao Universo. Representa, ainda, a transformação, movimento, velocidade, instabilidade e agitação.

Personalidades que tem a numerologia 5: