Dia do Beijo: saiba como é o beijo de cada signo

O Dia do Beijo é celebrado anualmente no dia 13 de abril e além de ser um dos gestos de carinho e amor mais conhecidos entre as pessoas, você sabia que a astrologia pode ser uma importante fonte de informação como pode ser o beijo de cada signo? Saiba mais e celebre o dia com beijos:

ELEMENTO FOGO

Os beijos dos signos desse elemento costumam ser intensos e cheios de passionalidade.

Áries

O beijo de um ariano pode ser inesquecível! Impulsivo e energético são características desse signo e com o beijo não é diferente.

Leão

Prepare-se para fortes emoções. Os leoninos costumam fazer tudo de maneira grandiosa e apoteótica.

Sagitário

Espontaneidade é com os sagitarianos. O beijo tem tudo para ser uma aventura e de uma maneira bem inesperada. Os nativos desse signo adoram um mistério.

ELEMENTO TERRA

Os beijos do elemento terra envolvem sensualidade e muita entrega. Saiba mais:

Touro

Você gosta de beijo longo, moroso e molhado? Um taurino pode lhe entregar tudo isso e acompanhado de abraços.

Virgem

Gentis, mas com bastante provocação, os virginianos são tão perfeccionistas que o beijo pode dar a sensação de ter ensaiado para o momento.

Capricórnio

Os capricornianos adoram o trabalho e com o beijo não é diferente. Eles fazem de tudo para deixar o parceiro à vontade e bastante satisfeito.

ELEMENTO AR

Os beijos do elemento ar costumam ter características da leveza.

Gêmeos

Com bastantes toques sutis, os geminianos podem até beijar enquanto falam algumas palavras bonitas no meio da pegação.

Libra

Librianos adoram agradar ao outro, e com seu beijo não é diferente. São bastante exigentes também e esperam pela entrega do parceiro.

Aquário

Conhecidos por uma característica não tão afetuosa, mas gostam de expressar delicadeza e olhar as reações de seus parceiros durante o beijo.

ELEMENTO ÁGUA

Os beijos do elemento água costumam oferecer bastante entrega. Confira:

Câncer

Romântico e emoção é com esse signo. Poderá durar alguns minutos e no estilo "felizes para sempre".

Escorpião

Ninguém mais intenso que o escorpiano e com eles é garantia de que o parceiro estará totalmente realizado.

Peixes

Aqui é beijo de cinema e cheio de fantasias e sensibilidade. Cuidado para não se apaixonar pelo pisciano e o clima de romance que ele cria.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)