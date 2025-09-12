Confira as previsões para o signo de Virgem em 2025

A curiosidade pode fazer com que a maioria das pessoas deseje saber o que acontecerá em suas vidas pelos próximos meses do ano. Na Astrologia, por exemplo, é possível fazer isso e prever alguns episódios que ocorrerão com cada signo do Zodíaco. Foi pensando nesse contexto astral que o astrólogo brasileiro João Bidu preparou uma série de previsões sobre amor, família, amizades, saúde e dinheiro para o signo de Virgem em 2025.

Veja as previsões para os(as) virginianos(as) em 2025:

Amor

Neste ano, não faltarão oportunidades para os nativos de Virgem que desejam engatar um relacionamento amoroso, então o conselho para 2025 é reforçar o diálogo, a confiança e a harmonia com o seu amor. “O mês de setembro será outro momento glorioso nos contatinhos e seu charme estará imbatível: pretendentes vão disputar sua atenção na pista”, prevê o astrólogo brasileiro João Bidu.

Família e Amizades

Pode ser que, no início do ano, as suas relações tenham ficado um pouco difíceis com relação à tarefa de conciliar as demandas domésticas com os amigos e familiares. Mas a previsão é que, nesses últimos meses, as suas relações possam ir ganhando cada vez mais qualidade. "Como o seu jeito vai ficar mais solto, receptivo e sociável, você deve se dar bem com todo mundo, saberá se entrosar numa boa com os parentes e vai atrair novas amizades num piscar de olhos”, destaca João Bidu.

Saúde e Bem-Estar

A energia dos virginianos(as) continuará se fortalecendo no final deste ano e essa é uma excelente notícia para a saúde das pessoas do signo. “De tempos em tempos, passeios, viagens e atividades diferentes serão excelentes para arejar a mente e recompor as energias. Porém, evite se sobrecarregar com muitos compromissos profissionais para não comprometer seu bem-estar”, indica o astrólogo.

Trabalho e Dinheiro

Já no campo do trabalho e dinheiro, este ano será o período propício para que as portas do sucesso possam se abrir para você. “Aproveite essa fase para colocar projetos em prática e lutar logo pelo que ambiciona, pois acontecimentos inesperados podem virar o astral no segundo semestre”, finaliza João Bidu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)