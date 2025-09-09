Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Confira 5 dicas de como conquistar uma mulher do signo de Virgem

As virginianas gostam de um clima de mistério no romance

Victoria Rodrigues
fonte

As virginianas gostam de homens inteligentes. (Foto: Freepik)

No cenário da Astrologia, as nativas de Virgem são consideradas as mulheres mais atraentes, interessantes e bem resolvidas de todos os signos do zodíaco. Para agradá-las e conseguir conquistá-las, é preciso ter muita paciência e estar sempre atento aos gestos e mínimos detalhes que elas podem reproduzir nos primeiros encontros, porque as virginianas amam deixar um mistério e segredo no ar.

Segundo a jornalista e astróloga Giovanna Souza ao portal Terra, as mulheres do signo de Virgem gostam de se sentir em segurança com seus companheiros. “As mulheres de Virgem querem estar envolvidas em algo que promova a segurança. Incertezas, discussões e crises de ciúmes não fazem parte do perfil dessas nativas. Mudanças demais também podem incomodá-las”, explica a astróloga.

Veja algumas dicas de como conquistar uma virginiana:

  • Conversem sobre todas as coisas

A primeira dica para conquistar uma nativa de Virgem é pesquisar sobre os assuntos que ela mais gosta de falar para mostrar que você tem interesse. “As virginianas amam trocar ideias e sentir que podem dialogar abertamente com outras pessoas. Isso é o primeiro sinal de que ela confia em você”, indica Giovanna.

  • Mostre sua inteligência

A habilidade intelectual é algo que atrai muitas virginianas, por isso, tente sempre utilizar a inteligência como chave para conquistá-la. “As virginianas se interessam muito pela inteligência de seus pretendentes. Estímulos mentais são atraentes e garantem que você vai ao menos chamar sua atenção”, explica a astróloga.

  • Demonstre confiança e segurança

Depois da inteligência, as nativas de Virgem também amam se sentir seguras nos braços de alguém que sabe muito bem o que quer e não gostam de instabilidades. “Não deixe de investir em pequenos gestos, que rompem a barreira da superficialidade e demonstram seu verdadeiro interesse”, sugere Giovanna Souza.

  • Aceite ajuda da virginiana

As mulheres virginianas são bastante prestativas e gostam de estar ajudando a todos, principalmente quem elas amam. “Aproveite para compartilhar seus projetos com ela e se o namoro engatar, logo você vai perceber que encontrou uma parceira, não apenas no amor, mas também para toda a vida”, revela a astróloga Giovanna.

  • Tente compreender seus mistérios

As nativas de Virgem gostam de deixar um mistério e um suspense no romance, mas se você não souber se ela está a fim de ter uma relação com você, comece a prestar atenção nos gestos e mínimos detalhes que ela reproduz. “Decifrar as nativas de Virgem é fundamental para quem quer ganhar seu coração. Mesmo precisando de muita cautela, vale a pena investir nisso”, finaliza Giovanna Souza.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

