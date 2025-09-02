Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Confira 5 curiosidades sobre os homens do signo de Virgem

Os virginianos são considerados pessoas bem difíceis de lidar. Veja o porquê!

Victoria Rodrigues
fonte

Os homens do signo de Virgem são considerados muito práticos e inteligentes. (Foto: Freepik)

Os virginianos, apesar de serem considerados carinhosos e perfeccionistas, tendem a possuir uma intensa dificuldade em impôr limites nas demonstrações de afeto, visto que os nativos de Virgem costumam fazer uma entrega total às profundas emoções. Por esse motivo, algumas pessoas dizem que para lidar bem com eles, é preciso ter muita paciência e ter conhecimento de suas outras características pessoais.

Confira 5 curiosidades sobre os homens virginianos:

  • Extremamente crítico

Os homens do signo de Virgem gostam de ser prestativos e ajudar as pessoas em diversas situações, mas como nem tudo são flores, eles também costumam ser extremamente críticos e exigentes consigo mesmo e com os outros. “Os virginianos gostam de tudo correto e em seu devido lugar”, explica a astróloga Thais Mariano.

  • Não lida bem com os sentimentos

Os virginianos, por sua própria natureza, possuem uma certa dificuldade em lidar e expressar os seus sentimentos com cautela, por isso eles precisam trabalhar muito bem esse aspecto para se tornar uma pessoa mais desenvolvida com relação às emoções. “Quando não lhe é permitido deixar aflorar a sensibilidade, ele entra em seu pior aspecto, podendo se tornar insuportável e tentar controlar tudo e todos”, destaca Thais.

  • Simples e modesto

Apesar de carregarem um teor perfeccionista, os nativos de Virgem não são amantes do exagero e sim de uma vida mais simples em todos os sentidos. De acordo com a astróloga Thais Mariano, a explicação para os virginianos serem assim deve-se ao fato de que eles se concentram apenas no que realmente importa.

  • Inseguro e controlador

Por muitas vezes não se sentirem seguros, os homens do signo de Virgem acabam sendo controladores em seus relacionamentos ou em outras relações de afeto. “O comportamento dos virginianos dependerá muito de qual lado as energias serão depositadas, podendo sempre alternar entre os dois”, destaca a astróloga.

  • Muito inteligente

Na Astrologia, uma das maiores qualidades atribuídas aos homens do signo de Virgem é a inteligência e a praticidade. Segundo Thais, com essa riqueza de adjetivos, os virginianos conseguem desfrutar da calma e da organização para enfrentar quaisquer desafios com agilidade, segurança e, principalmente, confiança.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

Palavras-chave

Astrologia

signo de Virgem

curiosidades

homens

zodíaco
Astral
.
