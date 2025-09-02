Horóscopo de hoje 02/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (01/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Se tudo pudesse acontecer na velocidade do pensamento seria uma maravilha, só que não. Os pensamentos humanos são todos atrapalhados e parecem um tropel de cavalos desbocados. Ainda é melhor que seja tudo lento.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Se nada é como você tinha intenção que fosse, em vez de começar uma longa litania de queixas e choros, procure se erguer rapidamente sobre as cinzas do que um dia foi saudade e continuar em frente com o jogo da vida.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As promessas precisam começar a se converter em obras consumadas, porque senão a alma voltará a se sentir frustrada, por ter tantas ideias, mas nada demais nem de menos acontecer. Passe as ideias à prática com alegria.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Seguro não é absolutamente nada, tenha certeza disso. Porém, a alma não consegue transitar por entre o céu e a terra sem certa medida de segurança, por isso, vai se agarrando ao que por ventura parecer assim, seguro.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Mexer em certas coisas vai produzir respostas bastante atravessadas, porém, é preciso agir de acordo com a necessidade, e não se orientando pelo desejo de que tudo continue em paz. A paz só virá depois.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Mesmo que você pretenda manter seu jogo escondido, algo as pessoas vão perceber e é até melhor que aconteça assim, porque seu jogo precisa da colaboração delas para se realizar. Abrir um pouco o jogo é necessário.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Esperar que as pessoas se entendam espontaneamente é pedir demais da vida, é preciso intervir e aceitar que a cada intervenção que você fizer, aparentemente o conflito recrudescerá. Porém, depois haverá entendimento.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Poderia ser tudo mais fácil? Poderia! Nossa humanidade, porém, ainda enfia os pés pelas mãos e se atrapalha toda, pretendendo ir além do seu alcance atual. Procure agir dentro do que seja pertinente e possível.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Sua mente se projeta firme, forte e alegre a um futuro maravilhoso, mas enquanto isso acontecem coisas que são produto de um passado que ainda não foi devidamente resolvido, e que precisam de sua atenção.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tome seu tempo, siga seu ritmo, evite ceder às pressões da ansiedade, que encarnam na forma das pessoas que ficam reclamando ao seu redor. Nada precisa ser feito com pressa, mas com sabedoria e muita economia.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Poucas são as pessoas que expressam orientações sábias e consistentes. Porém, todas as pessoas se dedicam a isso, como se pudessem orientar outrem melhor do que elas orientam a si mesmas. Preste atenção nisso.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Voltar ao jogo não é fácil, depois de ter passado tanto tempo se convencendo de estar fora desse. Sua alma precisa assumir o lugar de protagonismo novamente, porque a vida continua e você faz parte do jogo dela.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)