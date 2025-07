Aprenda 5 orações para fazer antes de um concurso público

O sonho de uma vaga em um cargo público costuma ultrapassar a vontade de somente um salário elevado. Os concurseiros sonham com uma vida confortável e estabilizada por um emprego fixo. Um dos mais esperados é o Concurso Público Nacional Unificado (CNU), que está com inscrições abertas desde a última quarta-feira (2). O prazo se estenderá até o dia 20 de julho, às 23h59, horário de Brasília.

Quem se prepara para determinados concursos se coloca ao limite, estudando com uma rotina intensa para a tão sonhada aprovação. Mas isso pode acabar trazendo desânimo e cansaço mental e físico. Os candidatos que se sentem pressionados e solitários podem recorrer à fé em santos como intercessores para acalmar o coração aflito.

As orações podem ser um caminho de tranquilidade para quem busca uma prova estável. Confira cinco orações para fazer durante a preparação e receba a intercessão dos céus.

Orações para fazer antes de um concurso público

Oração a Santa Rita

Com você, Santa Rita, eu me apresento a Deus,

sabedoria criativa do universo, luz do intelecto humano.

Para ir bem nos estudos e nas provas,

eu preciso de atenção: ajude-me a focar, a compreender e a me expressar.

Eu quero ter a paz interior, dominando os excessos,

e quero estar tranquilo, não caindo no desleixo e na preguiça.

Eu preciso da luz do Espírito Santo:

que Deus me ajude a entender bem aquilo que é mais importante.

Eu preciso lembrar de tudo que estudei:

vem em auxílio da minha memória.

E eu preciso ainda de inspiração para saber viver o dia de hoje,

mantendo os olhos também na eternidade.

Santa Rita, interceda por mim,

recomendando-me à bondade de Jesus e da Virgem Santa.

Obrigado (a).

Amém.

Oração a Santa Gemma Galgani

Esclarecida protetora dos avaliados, Santa Gemma Galgani,

tu que recebestes do céu inteligência tão clara e memória tão feliz,

que ocupavas sempre os primeiros lugares nas aulas

e obtinhas prêmios extraordinários em concursos;

Mas que, inflamada da mais terna caridade para com o próximo,

te angustiavas e sentias como próprias as reprovações de tuas colegas do colégio;

Já que contemplas desde o céu meus passados descuidos e negligência

no cumprimento dos deveres escolares,

me alcança do Senhor o perdão que humildemente imploro,

Que eu saiba direcionar meus conhecimentos

para a maior glória de Deus e santificação da minha alma,

e que, especialmente nesta circunstância em que vou ser avaliado,

conserve retas as minhas intenções,

serenidade de ânimo e equilíbrio de nervos,

Para que, obtendo as brilhantes classificações que aspiro,

alcance tua proteção e intercessão eficaz

e agradeça ao Senhor por todos os seus soberanos benefícios,

agora e sempre, e pelos séculos dos séculos.

Amém.

Oração de São Tomás de Aquino

Criador Inefável,

Vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência,

derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade.

Dai-me inteligência para compreender,

memória para reter,

facilidade para aprender,

sutileza para interpretar

e graça abundante para falar.

Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade.

Fazei-me pobre sem ser miserável,

humilde sem fingimento,

alegre sem superficialidade,

sincero sem hipocrisia.

Que eu faça o bem sem presunção,

que corrija o próximo sem arrogância

e que admita a sua correção sem soberba.

Que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes.

Concedei-me, Verdade das verdades,

inteligência para conhecer-Vos,

diligência para Vos procurar,

sabedoria para Vos encontrar,

uma boa conduta para Vos agradar,

confiança para esperar em Vós,

constância para fazer a Vossa vontade.

Orientai, meu Deus, a minha vida;

concedei-me saber o que me pedis

e ajudai-me a realizá-lo

para o meu próprio bem

e de todos os meus irmãos.

Amém.

Oração para São José de Cupertino

Ó Deus, que destes a São José de Cupertino

a graça que supera toda deficiência,

dai-nos também a graça de superar

nossas limitações físicas, psíquicas, mentais e espirituais.

Pedimos a Vossa ajuda, especialmente nos estudos e nas provas,

para que possamos servir-Vos melhor nesta vida,

para a Vossa glória,

e para que alcancemos a vida celestial junto a Vós,

fonte de toda a vida, verdade e graça.

Oh, grande São José Cupertino,

que, enquanto estáveis na terra,

obtivestes de Deus a graça de ser arguido em vosso exame

justamente sobre a única questão que sabíeis,

obtende-me igual favor no exame para o qual eu estou me preparando

(cite o nome do exame).

Como gratidão, eu prometo fazer-vos conhecido e invocado.

São José de Cupertino, rogai por mim.

Espírito Santo, iluminai-me.

Nossa Senhora, Imaculada Esposa do Espírito Santo, rogai por mim.

Sagrado Coração de Jesus, sede da Divina Sabedoria, iluminai-me.

Oração a São João Batista de La Salle

Ó Deus, que concedestes inumeráveis graças ao Vosso filho, São João de La Salle,

inspirando-o no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem,

concedei-me também a mim, por sua intercessão,

ser sempre feliz nos meus estudos e aprendizado.

Por Cristo Nosso Senhor.

Amém.

