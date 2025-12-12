12/12: Confira o que fazer para o portal de encerramento energético do ano

Com a chegada de dezembro e aproximação do ano novo, cresce o desejo coletivo de “virar a chave” e de "mudança de vida" para iniciar um novo ano com mais leveza e positividade.

Muito além das tradições de fim de ano, segundo terapeutas holísticos, todo ciclo tende a acumular cargas energéticas ao longo do ano e é necessária limpeza. Esse período é marcado por um simbolismo ancestral poderoso: o número 12 e o portal 12/12.

Confira abaixo o que fazer para o último portal energético do ano.

Qual o significado do número 12?

Diversas culturas ao redor atribuem ao número 12 um sentido de fechamento e ordem. Segundo estudiosos da simbologia e astrologia, o número 12 representa o momento em que uma jornada é vista como totalmente concluída e pronta um recomeço.

Além disso, o número 12 significa:

12 meses no ano: representa a totalidade de um ciclo solar.

representa a totalidade de um ciclo solar. 12 signos do zodíaco: completam a jornada simbólica humana.

completam a jornada simbólica humana. 12 horas no relógio: metade do ciclo completo do dia.

metade do ciclo completo do dia. 12 fases arquetípicas encontradas em mitologias: os 12 trabalhos de Hércules, os 12 apóstolos, entre outros.

O que fazer no portal 12/12?

1. Revisão dos 12 meses

Uma boa forma de planejar o ano que chegará e revisar o ano vivido é fazer uma retrospectiva do ano. Uma lista com algumas perguntas de "O que aconteceu?, O que aprendi?, Quem me tornei ao longo desses 12 meses?", é uma forma de revisitar momentos e refletir

2. Descarregos simbólicos

Outra maneira de limpeza do ano que está terminando e algo que pode ser feito no portal 12/12 são os descarregos simbólicos, que vão desde banhos até faxinas em casa.

Confira aqui algumas sugestões recomendadas por especialistas:

Escrever e rasgar: colocar em um papel o que deseja liberar e depois descartá-lo.

colocar em um papel o que deseja liberar e depois descartá-lo. Arrumação da casa: limpeza física como ato de renovação energética.

limpeza física como ato de renovação energética. Banhos de ervas: alfazema e manjericão são ervas de limpeza espiritual.

3. Meditar por 12 minutos

Mesmo que pareça muito tempo, meditar por esse tempo pode ajudar a soltar tensões e sentimentos negativos acumulados ao longo dos 12 meses, além de organizar emoções antes do próximo ciclo que iniciará.

O ideal é fazer a prática em um local calmo, limpo e mentalizar coisas positivas. Após isso, aconselha-se tomar um banho de ervas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)