Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

12/12: Confira o que fazer para o portal de encerramento energético do ano

Encerrar energeticamente o ano é uma forma de preparar um novo ciclo que começará; saiba o que fazer no portal 12/12

Gabrielle Borges
fonte

Veja o que fazer no dia 12/12 para melhores energias. (Freepik)

Com a chegada de dezembro e aproximação do ano novo, cresce o desejo coletivo de “virar a chave” e de "mudança de vida" para iniciar um novo ano com mais leveza e positividade.

Muito além das tradições de fim de ano, segundo terapeutas holísticos, todo ciclo tende a acumular cargas energéticas ao longo do ano e é necessária limpeza. Esse período é marcado por um simbolismo ancestral poderoso: o número 12 e o portal 12/12.

Confira abaixo o que fazer para o último portal energético do ano.

Qual o significado do número 12?

Diversas culturas ao redor atribuem ao número 12 um sentido de fechamento e ordem. Segundo estudiosos da simbologia e astrologia, o número 12  representa o momento em que uma jornada é vista como totalmente concluída e pronta um recomeço.

Além disso, o número 12 significa:

  • 12 meses no ano: representa a totalidade de um ciclo solar.
  • 12 signos do zodíaco: completam a jornada simbólica humana.
  • 12 horas no relógio: metade do ciclo completo do dia.
  • 12 fases arquetípicas encontradas em mitologias: os 12 trabalhos de Hércules, os 12 apóstolos, entre outros.

VEJA MAIS

image Aprenda a fazer um banho simples para atrair dinheiro e trabalho em 2026
Ritual com cravo, canela e louro é usado por quem busca prosperidade e abertura de caminhos no novo; veja o passo a passo



image Simpatia com maçã promete atrair um novo amor; veja como fazer o ritual
Prática usa simbolismos associados à maçã, às cores e à intenção para abrir caminhos afetivos; veja como é feita



image Descubra 4 rituais com ervas para começar o dia com mais energia e foco
Saiba como fazer banhos com ervas poderosas como manjericão, rosa, canela e lavanda para renovar a disposição e clarear a mente logo pela manhã


 

O que fazer no portal 12/12?

1. Revisão dos 12 meses

Uma boa forma de planejar o ano que chegará e revisar o ano vivido é fazer uma retrospectiva do ano. Uma lista com algumas perguntas de  "O que aconteceu?, O que aprendi?, Quem me tornei ao longo desses 12 meses?", é uma forma de revisitar momentos e refletir

2. Descarregos simbólicos

Outra maneira de limpeza do ano que está terminando e algo que pode ser feito no portal 12/12 são os descarregos simbólicos, que vão desde banhos até faxinas em casa.

Confira aqui algumas sugestões recomendadas por especialistas:

  • Escrever e rasgar: colocar em um papel o que deseja liberar e depois descartá-lo.
  • Arrumação da casa: limpeza física como ato de renovação energética.
  • Banhos de ervas: alfazema e manjericão são ervas de limpeza espiritual.

3. Meditar por 12 minutos

Mesmo que pareça muito tempo, meditar por esse tempo pode ajudar a soltar tensões e sentimentos negativos acumulados ao longo dos 12 meses, além de organizar emoções antes do próximo ciclo que iniciará.

O ideal é fazer a prática em um local calmo, limpo e mentalizar coisas positivas. Após isso, aconselha-se tomar um banho de ervas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Astral

rituais espirituais

simpatias de fim de ano

portal energético
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda