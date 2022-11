O Liberal 76 anos: Eu Repórter publica mais de 160 denúncias em cerca de três meses

Iniciado em agosto, o projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal que busca aproximar os leitores da redação e incentivar o jornalismo colaborativo. Já foram publicadas 164 matérias com denúncias feitas por leitores que buscam a ajuda dos jornalistas do Grupo Liberal para solucionar problemas da comunidade, desde buracos nas ruas até escolas com problemas de infraestrutura. A iniciativa só reforça o caráter multiplataforma do Grupo Liberal: todas as denúncias podem ser enviadas via WhatsApp ou a partir do preenchimento de um formulário Uma vez nas mãos da equipe, as denúncias são apuradas e as autoridades responsáveis são contatadas para prestarem esclarecimentos.

Um aprendizado e tanto para a estagiária Vitória Reimão, que afirma se sentir agradecida por ter sido escolhida para estar na equipe. Ela avalia que a experiência no projeto irá ajudá-la a trilhar um futuro sólido no jornalismo. "Tenho aprendido muito. Me adaptei ao estilo de escrita e apuração do projeto e percebi como é importante ter este canal de denúncias para todas as comunidades. Conheci muitas histórias e pude ver muitos problemas serem resolvidos. Me sinto feliz em saber que participo de um projeto que ajuda várias pessoas", diz.

Quando Karla Chagas perdeu uma quantia significativa de dinheiro após um erro em um caixa eletrônico, não pensou duas vezes: ela procurou o Eu Repórter. Segundo a dona de casa, que é moradora de Ananindeua, a iniciativa é muito importante em situações nas quais a população não sabe a quem recorrer. "No instante que você não sabe mais o que fazer, saber que pode contar com o Eu Repórter, é muito gratificante. Nos faz sentir que não estamos sozinhos e com a certeza de que nosso problema será solucionado", afirmou, parabenizando a equipe.

REPORTAGENS DO 'EU REPÓRTER'

Das matérias publicadas, grande parte das denúncias são solucionadas ou pelo menos respondidas. O que não falta são mensagens de agradecimento, já que projeto dá visibilidade para questões que muitas vezes não são vistas. Quando as denúncias não são anônimas, o nome do leitor é, inclusive, indicado como coautor da matéria. Para a estagiária Carolina Mota, a experiência tem sido única. "Eu vejo que as pessoas confiam no nosso trabalho. Não é à toa que recebemos inúmeras mensagens diariamente de leitores que buscam resolver algo no seu bairro. É gratificante receber uma mensagem dos leitores agradecendo por ter o problema resolvido depois da publicação da matéria", pontua.

Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, oliberal.com/eu-reporter Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.