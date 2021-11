‘Maior do que o teu namorado’: padaria faz sucesso ao vender crepes em forma de órgão sexual

Uma padaria tem feito maior sucesso ao vender crepes e waffles em formato de pênis e vaginas. Os doces “pilaffles” e “xoxaffles”, são de origem da loja descrita como a “mais sexy do mundo”, a La Putaria. O empreendimento foi inaugurado pela brasileira Juliana Lopes, e pelo seu namorado austríaco, Roberto Kramer, no bairro Alto, em Lisboa. As informações são do Metrópoles.

A doceria abriu em agosto e já conquistou vários consumidores. A loja também é super popular nas redes sociais. No TikTok, os vídeos dos quitutes inusitados possuem mais de 980 mil visualizações.

‘Maior do que o teu namorado’

Com um slogan ousado, a padaria oferece aos clientes crepes em formatos penianos recheados e cobertos por chocolate ou doce de leite e os preços variam entre 4,5 e 6,5 euros. Já a massa dos waffles em formato de vagina também são oferecidas com opções de coberturas e granulados. O doce feminino é vendido por 4,50 euros.

E as novidades não param por aí. Também é possível comprar combos promocionais, como por exemplo o “Bagunça”, que vem com dois crepes em formato de pênis e dois waffles em formato de vagina nos sabores doce de leite, banana, Kitkat, nutella e granulado.