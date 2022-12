Homem é preso suspeito de roubar bolsa e carteira de casal no bairro do Atalaia em Ananindeua

O 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) prendeu um homem, identificado como José Airton da Silva, suspeito de roubar, na manhã deste domingo (18), o celular e a carteira com documentos de um casal, em frente a um condomínio, no bairro Atalaia, em Ananindeua. Após realizar roubo, o suspeito conseguiu fugir, mas foi localizado no Icuí e detido pelos agentes.

De acordo com as vítimas, que eram moradoras do condomínio, foram assaltados simultaneamente ao sair da residência. José teria levado da mulher a sua bolsa, e do homem, a carteira. O casal conseguiu acionar a polícia, que tomou conhecimento que o suspeito já havia roubado outros moradores e estaria usando uma tornozeleira eletrônica.

Os policiais começaram a realizar as buscas por José, que foi encontrado no bairro do Icuí, e identificado pelas vítimas recentes. Ele foi levado para a Seccional do Centro de Ananindeua e está sob a custódia da Justiça.

A equipe de reportagem do Grupo Liberal demandou a Polícia Civil e a Polícia Militar para saber mais informações sobre o caso, e segue aguardando resposta.