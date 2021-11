Empinando o bumbum, Lady Gaga leva seguidores à loucura ao posar completamente nua

A cantora Lady Gaga fez a alegria dos seguidores ao posar completamente nua para a capa da revista Vogue italiana e inglesa, nas edições de novembro e dezembro.

Deitada e empinando o bumbum, a artista exibiu suas curvas e tatuagens para lá de ousadas bem no meio das coxas, confira:

O clique rendeu vários comentários sensuais para a autora de 'Shallow', com fãs escrevendo. "Meu corpo está em chamas por sua causa", "Eu não estava preparada, me deixe respirar" e "É a maior do mundo sim!"