Lady Gaga revela ter engravidado de produtor que a estuprou

Lady Gaga contou que foi estuprada e engravidou do criminoso quando tinha 19 anos. A revelação foi feita na série The Me You Can’t See, do Apple TV+, que estreia nesta sexta-feira (21).

Emocionada, a cantora falou que um produtor a violentou e depois a largou na rua. As dores que sentiu fizeram com que fosse ao hospital e descobrisse a gravidez. Ela não explicou se perdeu o bebê de maneira espontânea ou se realizou um aborto na época.

"Eu tinha 19 anos, já trabalhava no ramo [musical], e um produtor me disse: 'Tire a roupa'. Eu disse não. Saí, e eles [a equipe] me disseram que iriam 'queimar' todas minhas músicas. E não pararam. Eles não pararam de me perguntar, e eu simplesmente congelei. Não consigo nem lembrar. Primeiro senti uma dor total, depois fiquei paralisada", relatou, em lágrimas.

A popstar ainda recordou que foi deixada na rua, na esquina na casa dos pais porque estava passando muito mal. "Estava vomitando e enjoando porque fui abusada. Fiquei trancada em um estúdio por meses", explicou.

Ela não quis revelar o nome do homem que a estuprou e espera nunca mais reencontrá-lo. "Eu entendo esse movimento do Me Too [em que mulheres relataram assédios que sofreram de homens famosos] e entendo que as pessoas se sintam muito à vontade com isso, mas eu não. Eu nunca mais quero enfrentar essa pessoa novamente", afirmou.

A violência resultou em sério trauma desde então. Na entrevista, Gaga confessou ter tido um "surto psicótico total" que a transformou para sempre. A artista disse que ainda tem sintomas físicos, como muitas dores, e que exames e ressonâncias magnéticas foram feitos ao longo dos anos para tentar detectar qual é o problema, sem sucesso.