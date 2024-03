DJ do bumbum de 126 cm se declara autossexual

Na última semana, Kourtney Kardashian, a primogênita do clã Kardashian, de 44 anos, revelou ser uma pessoa 'autossexual' durante uma conversa com Casey Tanner, terapeuta, escritor e fundador do QueerSexTherapy. E ela não está sozinha: a brasileira Vanessa Ataídes também compartilhou que se identifica com essa orientação sexual.

"Tenho vontade de me pegar quando olho o espelho. Consigo ter prazer sozinha e lido bem com meu corpo. Acho muito bonito", comentou a modelo, que diz que, desde que conquistou o shape que sempre quis, se define assim.

"Me sentiria mais atraente se tivesse o bumbum maior, mas me sinto bem. Mas vai além de gostar da própria imagem e sim ter um relacionamento erótico-afetivo comigo mesma", finalizou.

Vanessa, inclusive, está disposta a chegar a impressionantes 250 cm de bumbum ainda este ano! Ela conta que quer bater o recorde mundial para entrar para o Guinness Book e que está dedicada aos treinos e dieta para dobrar o tamanho dos glúteos.

Caso não consiga só com dieta e treino, Vanessa conta que vai fazer mais procedimentos estéticos para aumentar o bumbum e trocar as próteses de glúteos. "Quero conquistar esse título e chocar o mundo com um bumbum de mais de 250 cm", disse.