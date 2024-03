Andressa Urach passará por cirurgia para retirar costelas

Andressa Urach está prestes a fazer uma transformação em seu visual, indo além dos procedimentos estéticos convencionais. A produtora de conteúdo adulto vai remover algumas costelas para deixar a cintura mais fina.

“Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 centímetros [de circunferência na cintura] e, com essa cirurgia, existe a possibilidade de diminuir de seis até 18 centímetros”, contou a modelo à Quem.

VEJA MAIS

Agendada para o dia 14 de março, a cirurgia de remoção será realizada no Hospital Blanc, localizado na capital do Rio Grande do Sul. O cirurgião Gustavo Ramasco, um dos responsáveis pela intervenção, detalhou o procedimento que será realizado nas costelas de Andressa.

“Serão retiradas parcialmente as duas últimas costelas de ambos os lados, chamadas de costelas flutuantes, as 12ªs e 11ªs. Também serão remodeladas as 10ªs costelas”,

O médico assegurou que o período de recuperação tende a ser tranquilo, mas requer alguns cuidados, incluindo a suspensão de atividades físicas intensas por 30 dias.

Animada com a novidade, a Miss Bumbum antecipa que espera ficar ainda mais bela após o processo. “Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina”, avalia.