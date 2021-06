Candidata ao Miss Bumbum diz que vai sortear fã para passar noite em motel

Caso leve o grande prêmio de 50 mil reais do Miss Bumbum Brasil 2021, a candidata Leila Dantas, do Piauí, disse que vai sortear uma noite quente com um fã em um motel. As informações são do site Meio Norte.

Leila explica que vai sortear um fã entre os dez que mais estão votando para a musa ganhar a premiação.

Mas quem vai levar um grande prêmio vai ser o fã, que poderá passar a noite com a gata em uma suíte máster 5 estrelas no melhor motel de São Paulo. “Com tudo pago por mim, com os melhores champanhes, com direito a tudo”, prometeu a musa.