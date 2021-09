Cachorro morde parte íntima de Gracyanne Barbosa; musa ironiza: ‘Só conferindo’

Gracyanne Barbosa estava em um momento de interação com os seguidores do Instagram quando um dos fãs pediu que ela postasse uma foto engraçada. A musa fitness, no entanto, pegou todos de surpresa ao mostrar um clique inusitado com seu cachorrinho. As informações são do Metrópoles.

Em uma caixinha de perguntas, um internauta pediu: “Fotos engraçadas suas!!”. Então ela postou a foto de seu pet, Ángel, dando uma “conferida” em seu bumbum: “Eu sempre dou risada, quando vejo Ángel conferindo o bumbum na nuca”, respondeu Gracy, com emoji de risada.

Gracyanne e seu pet, Ángel (Reprodução: Instagram)

A foto conquistou os seguidores que adoraram a reação do cachorrinho com Gracyanne.

