Para satisfazer fã, Gracyanne posta foto sem roupa e 'montada' em Belo

Uma caixinha de perguntas feita no story do Instagram de Gracyanne Barbosa na última quarta-feira (25) deu o que falar! Sem medo, a musa fitness perguntou aos seguidores o que eles queriam ver no seu celular e recebeu pedidos no mínimo ousados. Entretanto, se engana quem pensa que ela recuou a eles: sem pudores, Gracyanne mostrou desde uma tatuagem íntima feita para o Belo até uma foto sua, sem roupa, em cima do cantor. Confira:

(Reprodução)

(Reprodução)