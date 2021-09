Chocando a web, Gracyanne Barbosa posta antes e depois do corpo sarado; veja

A musa fitness colocou sua foto “novinha” ao lado de uma imagem mais atual, mostrando a mudança do corpo. “Essas duas fotos me fazem pensar naquilo que sempre falo e tanto acredito: ‘querer, persistir e conseguir’. Todos os dias eu leio: ‘como faço pra crescer rápido? Como consigo resultados mais depressa?’ Não queira nada rápido, queira no tempo certo!”, refletiu. As informações são do Portal do Holanda.

“Quando colocamos o nosso querer a frente de tudo, os obstáculos se tornam tão pequenos e nossos objetivos ficam cada vez mais próximos. Se eu fosse contar tudo o que já passei nesses mais de 20 anos, ficaria horas aqui escrevendo.”

Ela também revelou que os problemas e as críticas a ajudaram a atingir seu objetivo. “As pedras no caminho e os julgamentos que recebi, me impulsionaram para chegar muito além do que eu imaginava! Eu escolhi acreditar em mim e essa foi a melhor escolha!