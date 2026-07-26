Diarista Elda Mendes denuncia falta de manutenção em árvores na Rua da Mata, na Marambaia

As árvores da via estão chegando nos fios de alta tensão por falta de poda

Os galhos das árvores localizadas no cruzamento da Rua da Mata com a rua Coronel Magela, no bairro da Marambaia, em Belém, estão chegando nos fios de alta tensão por falta de poda. Segundo a diarista Elda Mendes, um dos grandes desafios é que nem a gestão municipal e nem a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica assumem a responsabilidade pelo problema. O registro foi feito no dia 22/07/2026.

Moradora da área há mais de 20 anos, Elda diz que o problema persiste há muito tempo. Segundo ela, são os próprios moradores que solicitam serviços externos de poda, pois os órgãos responsáveis nunca retornam. “De noite isso aqui enche de mosquito, percevejo e a gente está assim, com uma situação bem difícil”, reclama.

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Até mesmo macacos já foram vistos nas árvores. Por conta disso, os moradores precisaram ter um cuidado ainda maior com as janelas abertas, pelo risco de invasão de animais silvestres. No local, os galhos podem ser vistos entrelaçados na rede elétrica e também muito próximos das casas, o que explica o medo da entrada de animais nas residências.

“Já fizemos uma poda aqui por nossa conta e fomos denunciados. Veio um pessoal aqui querendo multar a gente. E mesmo se fizer a poda, não tem nem onde jogar [os restos das árvores]”, detalha a moradora. Quando chove, o medo dos moradores aumenta, principalmente por conta do vento. Uma árvore já chegou a cair durante um dia intenso de chuvas.

A diarista aguarda por ações efetivas. “Venham nos ajudar aqui, que a gente já pediu ajuda, já ligou. É protocolo por cima de protocolo e não conseguem resolver nada”, afirma.