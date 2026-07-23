Aposentada Maria do Socorro denuncia buraco e alagamentos no Conjunto Satélite

Quanto mais tempo passa, mais fundo o buraco fica. E quando chove, a via alaga

Um buraco no meio da rua SN3, na esquina com a rodovia Mário Covas, no Conjunto Satélite, bairro do Coqueiro, em Belém, preocupa pedestres e condutores. Alguns acidentes já ocorreram no local e para evitar problemas, os próprios moradores criaram uma sinalização provisória com pedaços de madeira. A aposentada Maria do Socorro, de 66 anos, é quem detalha o problema, em registro feito no dia 21/7.

O veículo do marido de Maria do Socorro já chegou a cair no local e ficou com a roda empenada, gerando gastos para a família. “Foi uma luta, tiveram que vir quatro pessoas aqui para poder levantar. De vez em quando está tendo acidente, por isso colocaram os pedaços de pau. Até eu já coloquei uma perna manca, mas acho que tiraram”, relata.

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Quanto mais tempo passa, mais fundo o buraco fica. E quando chove, tudo piora: a rua alagada e o obstáculo se assemelha a um “olho d’água”, segundo Maria do Socorro. “Quem já sabe vem pela beira, ou então não passa, dá um balão nas outras ruas. Porque enche mesmo, a água subindo de baixo, cheia. Igual um olho d’água”, afirma.

Recentemente, uma idosa chegou a tropeçar e cair no buraco, disse Maria. “Só que ela ia acompanhada com outra pessoa, só se bateu um pouco e ralou o joelho. Eu não caí, tenho muito medo, por conta de um problema no coração. Sempre ando pela beira”, diz.

A neta de dona Maria costuma andar de bicicleta na via, e a aposentada está preocupada com o risco de acidentes. “Veio uma mulher aqui, não sei de onde era. Bateu a foto dos buracos e foi embora, até agora não veio ninguém tomar providência”, lamenta.