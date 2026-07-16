Autônomo Leonildo de Oliveira reclama de lixão a céu aberto no Conjunto Uirapuru

O ponto fica próximo a uma escola e a um campo de futebol frequentado por crianças e jovens

Um lixão a céu aberto formado por sofás quebrados, eletrodomésticos antigos, restos de construção e até animais mortos tem preocupado moradores do Conjunto Uirapuru, em Ananindeua, devido ao mau cheiro e à proliferação de pragas na área. A reclamação foi feita pelo autônomo Leonildo de Oliveira, de 81 anos, que afirma que o problema se torna ainda mais grave porque o ponto de descarte irregular fica próximo a uma escola e a um campo de futebol frequentado por crianças e jovens, aumentando o risco de doenças. O registro foi feito no último dia 8 de julho.

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Seu Leonildo é dono de um estabelecimento que fica na frente do lixão. Ele já trabalha na área há 21 anos, mas conta que o problema surgiu recentemente. “Começou há pouco tempo, tinha um pouco só e tiraram em um dia. Só que agora invadiram mesmo. Não para onde eles [a população] ir, só querem jogar aí”, detalha.

Por conta do mau cheiro, Leonildo conta que o número de vendas vem diminuindo. Para piorar, há uma escola nas proximidades, o que coloca em risco a saúde de crianças e adolescentes. “Atrapalha o pessoal na rotina, porque fica o fedor o tempo todo. Esse mau cheiro vai para lá”, diz.

“Teve até briga no lixão. Uma moradora brigou com uma pessoa que veio colocar o lixo, foi na delegacia, mas não resolveram nada lá, e tá aí”, relata. O ponto surgiu há três semanas e já conta com uma quantidade preocupante de entulho, o que preocupa quem vive na área com a possibilidade de piora com o passar dos dias.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Seurb), informou que a limpeza e a retirada do entulho no local referido foram realizadas no último sábado (11). A gestão reforça a importância da colaboração da população quanto ao descarte adequado de resíduos, respeitando os dias e horários da coleta.