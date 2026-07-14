Aposentada Katia Ferreira reclama de buracos perto da Rua da Marinha, na Marambaia

Buracos na esquina da Rua da Marinha com a Passagem P, no bairro da Marambaia, em Belém, têm preocupado moradores devido ao risco de acidentes para motoristas, ciclistas e pedestres. A reclamação foi feita pela aposentada Katia Ferreira, de 58 anos, que relata que a população precisou sinalizar um dos buracos com pedaços de madeira e uma vassoura, mas outro surgiu próximo à ciclovia, onde ciclistas já chegaram a perder o equilíbrio, aumentando o temor de acidentes, principalmente com idosos. O registro foi feito no dia 13 de julho de 2026.

O asfalto ao redor também já dá sinais que vai ceder e os pedestres estão desviando pela rua por medo. “Já está rachando mais o asfalto, vai abrir outros buracos ali e formar um buraco grande. Aqui na P, descendo, já surgiram dois buracos”, conta a moradora, que já reside há mais de 30 anos na Rua da Marinha.

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“A gente não entende, mas suspeita que não tem aterramento embaixo dessa rua. Talvez a água tenha levado o aterramento, mas levou, porque o buraco é oco. Não tem terra nenhuma”, diz Katia. A aposentada teme a passagem de veículos pesados no local, já que o asfalto está repleto de rachaduras e pode acabar cedendo com o peso.

A via é muito frequentada por ciclistas e alguns já chegaram a se desequilibrar por conta do obstáculo. “Tem risco da pessoa quebrar a perna, de uma criança cair. E é justamente na calçada, onde tem a rampa de acessibilidade”, diz.

Para a aposentada, a situação se torna ainda mais perigosa à noite, porque a visão diminui. E aumenta o risco de quebrar alguns membros do corpo, como pés ou perna, ao cair no buraco.

Procurada pela reportagem, a Águas do Pará informou que enviará uma equipe técnica ao local indicado para realizar uma vistoria e identificar a origem do problema. A concessionária permanece à disposição da população pelo telefone 0800 091 0091, com atendimento gratuito por ligações e mensagens via WhatsApp.