Relacionamento: Descubra as qualidades recomendadas por psicólogos para encontrar parceiros ideais

Você já se pegou imaginando o que faz alguém ser o parceiro ideal para a vida, não é? Todos passamos por esse momento, e a verdade é que não é tão simples quanto parece. No entanto, de acordo com profissionais da psicologia, existem algumas coisas que você deve considerar antes de dar o grande passo em direção ao parceiro de vida ideal. Veja quais são:

Ter uma base sólida:

Ter uma base sólida significa ter raízes físicas, emocionais, sociais, financeiras e intencionais fortes. Não é necessário ser a pessoa mais popular, rica ou bem-sucedida, mas é crucial manter independência em todos os aspectos da vida. Estar em um relacionamento com alguém que assume a responsabilidade por seu próprio bem-estar significa que você não terá que preencher as lacunas de sua autoestima, confiança e segurança.

Comunicar-se de forma eficaz:

A comunicação é fundamental em um relacionamento. Além de seu parceiro ser capaz de se expressar, é igualmente crucial que ele ouça suas necessidades e preocupações. Compartilhar sentimentos e necessidades de forma clara melhora a intimidade. Parceiros com boa comunicação facilitam a vida deles, evitando suposições e confusões.

VEJA MAIS

Compartilhar valores:

Embora nenhum casal concorde totalmente o tempo todo, é importante compartilhar crenças e atitudes essenciais na vida. Isso inclui desde a criação dos filhos até a decisão sobre a importância de ações até se a caridade e outras formas de doação devem ou não fazer parte da construção de uma vida valiosa e bem vivida juntos. Embora parceiros possam influenciar um ao outro, começar com valores identificados e significativamente sobrepostos é fundamental para um relacionamento sólido.

Demonstrar respeito:

Demonstrar respeito no relacionamento é fundamental. Não se trata apenas de esperar que seu parceiro o respeite mais do que a si mesmo, mas sim de considerar opiniões, valores e sentimentos mutuamente. É crucial que ambos os parceiros respeitem os limites pessoais estabelecidos, independentemente das circunstâncias emocionais. Receber respeito não apenas fortalece a autoestima, mas também contribui para o entendimento do próprio valor e importância.

Mostrar empatia:

A empatia, a capacidade de reconhecer e compreender as emoções e necessidades do outro, é essencial para o sucesso do relacionamento. Estudos mostram que a empatia está ligada à satisfação no relacionamento, impactando a sensação de solidão e insegurança. Parceiros empáticos promovem um ambiente onde ambos se sentem ouvidos e compreendidos, construindo confiança e respeito.

Reconhecer e apreciar suas imperfeições:

Valorizar as imperfeições não significa buscar a perfeição, mas sim reconhecer as falhas com graça, sem autodepreciação. Isso promove confiança e amor próprio, permitindo ao parceiro reconhecer e corrigir erros, além de criar um espaço seguro para a imperfeição sem desviar a culpa.

Estar aberto à aceitação:

Estar aberto à aceitação é crucial no relacionamento. Um parceiro que compreende suas necessidades e considera suas opiniões promove autoestima, respeito próprio e satisfação na relação, proporcionando uma sensação de importância.

Dar carinho do jeito que você precisa:

Compreender e atender às diferentes formas de expressar carinho é vital. Encontrar um parceiro que se comunique de maneira compatível com suas necessidades, conforme proposto pelo livro "As Cinco Linguagens do Amor" de Gary Chapman, é essencial para evitar frustrações e garantir que ambos se sintam vistos e amados.

Ouvir e estar aberto durante as discussões:

A comunicação eficaz durante divergências é crucial. Um parceiro que ouve ativamente durante discussões, permanecendo aberto e curioso, permite a resolução de problemas, evitando sentimentos de desrespeito e incompreensão. Essa postura beneficia a compreensão mútua em situações difíceis.