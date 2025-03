Viu a série 'Adolescência'? Saiba mais como proteger crianças dos perigos digitais

Após o sucesso mundial da série Adolescência da Netflix, cuja trama debate sobre segurança de crianças e adolescentes em meio virtual, o assunto tornou-se mais uma vez necessário entre pais e responsáveis. Com o avanço da tecnologia ,evolução diária das redes sociais e facilidade de acesso ao meio virtual, adultos temem o que podem acontecer com os filhos sem supervisão necessária em meio digital.



O que é controle parental?

Para isso

O controle parental nada mais é do que um conjunto de recursos e ferramentas que permitem aos pais gerenciar o uso da internet por seus filhos e podem incluir:

filtragem de conteúdo e sites,

gerenciamento de tempo de tela,

bloqueio de aplicativos e jogos,

localização do dispositivo.

Além disso, o controle paraental ajuda a proteger contra riscos como cyberbullying, exposição a conteúdos inapropriados, evitando assim, problemas futuros de saúde mental e comportamento relacionados ao uso excessivo da internet.

Quais os aplicativos de controle parental?

É importante que pais e responsáveis levem em conta a idade dos seus filhos e os riscos específicos que poderão ser evitado. Além disso, é necessária a compatibilidade do controle parental com os dispositivos e sistemas operacionais que são utilizados no celular do adulto e do menor de idade.

A seguir, sugestão de 3 aplicativos/ferramentas online:

Qustodio

O Qustodio é um dos aplicativos de controle parental mais completos. Disponível nos sistemas Android, iOS e até mesmo no computador. Com ele, os pais podem bloquear sites, apps, controlar o tempo de tela e até rastrear a localização dos filhos em tempo real.

Family Link (Google)

O Family Link, da Google, permite aos pais gerenciar e monitorar o uso de dispositivos Android de seus filhos. Ele oferece relatórios detalhados sobre as atividades online do filho, além de configurar restrições para o uso de apps, aprovar ou bloquear downloads e até rastrear a localização.

Circle Home Plus

É uma opção para quem deseja controlar não só os dispositivos móveis, mas também outros aparelhos como videogames e smart TVs. O aplicativo oferece funcionalidades como o bloqueio de sites e aplicativos e permite pausar a internet após tempo estabelecido.

*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)