O que é incel, termo que viralizou após série 'Adolescência' da Netflix? Entenda

A série Adolescência, da Netflix, tornou-se um fenômeno global, despertando interesse por abordar temas como masculinidade tóxica, violência online e o universo incel. Com apenas quatro episódios, a produção conquistou o topo da plataforma em 71 países, incluindo o Brasil. Entenda melhor o que é o incel abordado na série.

O que é o movimento incel?

O termo incel surgiu nos anos 90 e é uma abreviação de “celibatários involuntários”. Ele descreve pessoas que se consideram incapazes de estabelecer relações amorosas ou sexuais, apesar do desejo por um relacionamento. Para os incels, essa situação ocorre devido à falta de atributos físicos ou sociais considerados atraentes.

De acordo com a National Library of Medicine, nos Estados Unidos, o termo atualmente é associado a indivíduos que enfrentam altos níveis de rejeição romântica e apresentam sintomas como depressão, ansiedade, apego inseguro, medo da solidão e sentimentos de isolamento.

Sobre o que retrata a série Adolescência da Netflix?

A história acompanha a família Miller, que tem sua rotina drasticamente alterada após Jamie Miller, um adolescente de 13 anos, ser acusado do assassinato de uma colega de escola. A trama explora a influência do ambiente familiar, social e digital na formação dos jovens, destacando como discursos misóginos e conservadores podem impactar o desenvolvimento masculino.

Criada por Stephen Graham, que também interpreta Eddie Miller, pai de Jamie, a série tem um forte apelo reflexivo. Em entrevista ao portal Tudum, da Netflix, Graham destacou que o principal objetivo da produção é gerar discussão sobre os temas abordados. O roteirista Jack Thorne, que trabalhou ao lado de Graham, também revelou que a série os fez refletir profundamente sobre suas próprias experiências como homens, pais, parceiros e amigos.

O que os Incels dizem em fóruns online?

Os incels compartilham discursos em fóruns online culpando as mulheres por suas frustrações sexuais. Muitos afirmam que todas as mulheres são interesseiras, manipuladoras e oportunistas, preocupadas apenas com dinheiro e aparência. Essa narrativa alimenta comunidades que disseminam ideologias misóginas e podem levar a comportamentos violentos.

Por que assistir a série Adolescência?

Adolescência vai além do entretenimento, proporcionando uma reflexão necessária sobre o impacto das interações digitais e dos discursos extremistas na juventude. A produção da Netflix está entre os títulos mais comentados do momento e promete continuar gerando debates sobre comportamento, gênero e influência social.