O Liberal chevron right Variedades chevron right

WhatsApp vai parar de funcionar em 2026? Veja a lista de celulares que perdem o suporte

Descubra os requisitos mínimos do WhatsApp em 2026 e veja quais iPhones e smartphones Android deixam de ser compatíveis com o aplicativo de mensagens

O Liberal
fonte

Confira a lista atualizada de dispositivos Android e iOS que perdem o acesso ao aplicativo este ano (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O WhatsApp inicia 2026 com novas atualizações de segurança e desempenho. Como acontece todos os anos, a Meta (empresa responsável pelo aplicativo) revisa os sistemas operacionais compatíveis para garantir que novos recursos — como inteligência artificial e criptografia avançada — funcionem corretamente.

Se você tem um celular antigo, é fundamental verificar se ele ainda será compatível. Entenda quais são os requisitos mínimos e o que muda a partir de agora.

Quais são os requisitos mínimos para o WhatsApp em 2026?

De acordo com o comunicado oficial, para rodar o WhatsApp em 2026, seu aparelho deve ter, no mínimo:

  • Android: Versão 5.0 ou superior.
  • iPhone (iOS): Versão 15.1 ou superior.

Aparelhos KaiOS: O suporte para dispositivos com sistema KaiOS foi encerrado.

Atenção: Dispositivos que operam apenas via Wi-Fi não podem criar novas contas, pois o processo de confirmação exige o recebimento de SMS ou chamadas telefônicas.

Lista de celulares que podem deixar de funcionar em 2026

Abaixo, listamos os principais modelos que, por não alcançarem as versões de sistema exigidas (Android 5.0 ou iOS 15.1), perdem o acesso ao aplicativo:

Apple (iPhones)

  • Linha 6: iPhone 6, iPhone 6 Plus.
  • Linha 5: iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5.
  • Linha 4: iPhone 4s, iPhone 4.
  • Modelos Antigos: iPhone 3GS, 3G e o iPhone Original (2G).
  • Outros: iPod Touch (6ª geração ou anterior).

Samsung

  • Linha S: Galaxy S3 (e S3 Mini), Galaxy S2, Galaxy S original.
  • Linha Note: Galaxy Note 2, Galaxy Note original.
  • Linha Ace: Galaxy Ace, Ace 2, Ace 3 e Ace 4.
  • Linha Duos/Mini: Galaxy S4 Mini, Galaxy Young, Galaxy Y, Galaxy Fame.
  • Tablets: Galaxy Tab 2, Galaxy Tab 3 (versões de 7").

Motorola

  • Linha Razr: Razr i, Razr D1, Razr D3, Razr HD, Razr Maxx.
  • Linha Moto (1ª Gen): Moto E (1ª geração) — o Moto G1 e Moto X1 chegaram a receber o 5.0/5.1 em algumas regiões, mas muitos pararam no 4.4.4.
  • Modelos Antigos: Motorola Defy, Milestone, Atrix.

LG

  • Linha Optimus: Optimus G, Optimus G Pro, Optimus L3, L5, L7, L9 (e suas variantes II).
  • Linha G: LG G Pro Lite, LG G Flex (1ª geração).
  • Outros: LG Joy, LG Leon (algumas variantes de entrada).

Sony (Xperia)

  • Linha Z: Xperia Z (original), Xperia ZL, Xperia ZR (em algumas operadoras).
  • Linha S/U/P: Xperia S, Xperia SL, Xperia U, Xperia P, Xperia Go.
  • Linha M/L: Xperia M, Xperia L, Xperia E, Xperia E1, Xperia E3.
  • Antigos: Xperia Arc, Xperia Play, Xperia X10.

Aparelhos com KaiOS

  • Multilaser (Multi): Zapp, Zapp II e o modelo Vita 4G.
  • Positivo: P70S (famoso por ter o botão dedicado ao Google Assistente).
  • Nokia (HMD Global): Nokia 8110 4G (o "banana phone"), Nokia 2720 Flip e Nokia 6300 4G.
  • Alcatel/TCL: Go Flip 3, Go Flip 4, TCL Flip Pro e o recente TCL Flip 4 5G (um dos raros com 5G).
  • Energizer: Linha Energy (E241S, E282SC) e Hardcase (H241, H280S).
  • CAT (Caterpillar): CAT B35 (versão robusta e resistente a quedas).
  • Jio (Índia): JioPhone, JioPhone 2 (com teclado QWERTY) e JioPhone Prima 4G.
  • HMD: HMD Barbie Phone (edição especial lançada recentemente).
Palavras-chave

tecnologia

atualização whatsapp
Variedades
.
