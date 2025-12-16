Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

Google Maps: nova ferramenta pode te ajudar a lembrar onde o carro foi estacionado; confira

A localização do veículo pode ficar disponível no mapa por até dois dias

Victoria Rodrigues
fonte

O salvamento automático da localização está disponível apenas para usuários de iPhones e iPads. (Foto: Reprodução/ Linkedin)

Imagine a cena: você dirige até o supermercado, estaciona o seu carro e entra no estabelecimento para fazer suas compras. Assim que escolhe os produtos, você caminha até o caixa para pagar suas mercadorias, mas enquanto está voltando para o estacionamento, esquece totalmente em qual vaga deixou o seu veículo e começa a ficar desesperado.

Pode não parecer real, mas cenários como esse acontecem o tempo inteiro com diversas pessoas no mundo. Foi diante dessa preocupação, que o Google Maps lançou um novo recurso que promete ajudar os motoristas esquecidos a reencontrarem o local onde estacionaram seus veículos. O app consegue registrar o local onde o veículo foi estacionado e exibir o ícone de seu veículo no mapa.

"Acabamos de lançar algo que, esperamos, coloque um sorriso no seu rosto na próxima vez que você abrir o Google Maps. A partir de hoje, se você tiver um ícone personalizado de veículo configurado no Google Maps, vamos usá-lo como parte da marcação do seu local de estacionamento no mapa”, disse o gerente sênior de produtos do Google Maps, Rio Akasaka, em seu perfil do Linkedin.

Por enquanto, a mais nova ferramenta está disponível apenas para usuários de iPhones e iPads. Em dispositivos Android também é possível utilizá-la, mas só é possível salvar manualmente o local de estacionamento e fazer a personalização do avatar do carro, que nos outros dispositivos ela é realizada automaticamente.

VEJA MAIS

image Google Maps: aprenda como adicionar um lembrete de viagem
Dica vale para quem vai pegar um voo ou iniciar uma jornada longa de carro

image Google Maps vai disponibilizar recurso para usuários de ônibus
O aplicativo desperta para que o passageiro não passe da parada.

image Como ver tempo de espera em bares e restaurantes no Google Maps
Usuário pode descobrir quanto tempo, em média, terá que esperar pelo seu pedido

Passo a passo de como personalizar o ícone do seu veículo no Google Maps:

  • Abra o aplicativo Google Maps no seu celular;
  • Inicie a navegação até um destino;
  • Clique na seta azul ou no veículo, caso já o tenha alterado;
  • Para selecionar seu avatar de direção preferido, deslize para a esquerda ou para a direita;
  • Se desejar mudar a cor do veículo, toque em uma das cores disponíveis;
  • Por fim, clique em “Concluído”.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

google maps

nova ferramenta

localização

carro

estacionamento

TECNOLOGIA
Tecnologia e Mercado
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda