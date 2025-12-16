Google Maps: nova ferramenta pode te ajudar a lembrar onde o carro foi estacionado; confira

Imagine a cena: você dirige até o supermercado, estaciona o seu carro e entra no estabelecimento para fazer suas compras. Assim que escolhe os produtos, você caminha até o caixa para pagar suas mercadorias, mas enquanto está voltando para o estacionamento, esquece totalmente em qual vaga deixou o seu veículo e começa a ficar desesperado.

Pode não parecer real, mas cenários como esse acontecem o tempo inteiro com diversas pessoas no mundo. Foi diante dessa preocupação, que o Google Maps lançou um novo recurso que promete ajudar os motoristas esquecidos a reencontrarem o local onde estacionaram seus veículos. O app consegue registrar o local onde o veículo foi estacionado e exibir o ícone de seu veículo no mapa.

"Acabamos de lançar algo que, esperamos, coloque um sorriso no seu rosto na próxima vez que você abrir o Google Maps. A partir de hoje, se você tiver um ícone personalizado de veículo configurado no Google Maps, vamos usá-lo como parte da marcação do seu local de estacionamento no mapa”, disse o gerente sênior de produtos do Google Maps, Rio Akasaka, em seu perfil do Linkedin.

Por enquanto, a mais nova ferramenta está disponível apenas para usuários de iPhones e iPads. Em dispositivos Android também é possível utilizá-la, mas só é possível salvar manualmente o local de estacionamento e fazer a personalização do avatar do carro, que nos outros dispositivos ela é realizada automaticamente.

VEJA MAIS

Passo a passo de como personalizar o ícone do seu veículo no Google Maps:

Abra o aplicativo Google Maps no seu celular;

Inicie a navegação até um destino;

Clique na seta azul ou no veículo, caso já o tenha alterado;

Para selecionar seu avatar de direção preferido, deslize para a esquerda ou para a direita;

Se desejar mudar a cor do veículo, toque em uma das cores disponíveis;

Por fim, clique em “Concluído”.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)