Vovó fitness tem imagem íntima criada por IA e é suspensa de academia

Andrea Sunshine, 55 anos, conhecida nas redes sociais como a “vovó fitness”, viveu um episódio constrangedor após ter uma imagem falsa, criada por inteligência artificial (IA), compartilhada em grupos de mensagens ligados à academia que frequenta há anos em Londres, onde mora, na Inglaterra. A foto manipulada sexualizava seu corpo e simulava um registro íntimo feito dentro do local.

Foto falsa circulou em grupos da academia

Segundo Andrea, a imagem começou a circular como se tivesse sido enviada por um suposto fã. Ela só tomou conhecimento da situação após receber uma captura de tela de um amigo, alertando que a foto estava sendo amplamente compartilhada nos grupos da própria academia.

“Fiquei muito surpresa. Um amigo me mandou o print dizendo que a imagem estava circulando nos grupos da academia. Até então, eu não fazia ideia do que estava acontecendo”, relatou.

Antes mesmo de ver a foto, a influenciadora já havia percebido um comportamento estranho por parte de outras pessoas durante os treinos. “Comecei a notar olhares diferentes. Achei que fosse algo normal, mas tinha algo fora do comum”, disse.

Academia suspende acesso mesmo após comprovação

O desconforto aumentou quando Andrea foi chamada pelo gerente da academia, que mostrou a imagem falsa. “Quando vi a foto, fiquei em choque. Colocaram um sutiã no lugar do meu macaquinho de treino. Aquilo não era real”, afirmou.

Para se defender, Andrea apresentou imagens verdadeiras que comprovavam que a foto havia sido manipulada por inteligência artificial. Mesmo assim, ela foi informada de que seu acesso à academia estaria suspenso por tempo indeterminado.

“Disseram que eu estaria usando o espaço para produzir conteúdo de cunho sexual. Eu nunca faria isso. Sempre respeitei o ambiente, os colegas e a academia”, declarou.

Relação de anos abalada por imagem manipulada

A influenciadora lamenta que uma relação construída ao longo de anos tenha sido colocada em dúvida por causa de uma imagem falsa. “Era um ambiente onde sempre fui bem recebida, tinha amizade com funcionários e colegas. Sei das regras e jamais usaria lingerie para treinar. Tudo isso foi questionado por causa de uma foto que não existe.”

Caso levanta alerta sobre riscos da inteligência artificial

O episódio reacende o debate sobre os limites éticos do uso da inteligência artificial e os impactos da manipulação de imagens na vida das pessoas. Para Andrea, o problema vai além de sua experiência pessoal.

“A IA está distorcendo fotos e pode acabar com a vida de alguém. Eu sou uma pessoa pública e já senti um certo desprezo e julgamento. Agora imagina o que isso pode causar na vida de uma pessoa comum”, alertou.

Ela também destacou a vulnerabilidade dos corpos, especialmente os femininos, diante das tecnologias digitais. “Hoje, nosso corpo está à disposição de um prompt. Alguém escreve algumas palavras e decide quem você é, o que você fez e como deve ser vista”, critica.

Andrea afirma que espera que o caso contribua para uma discussão mais ampla sobre responsabilidade, ética e verificação no uso da inteligência artificial: “Estão usando IA para tirar minha roupa e criar uma narrativa que não existe. Isso é muito sério e precisa ser debatido. O que mais me preocupa é pensar que isso pode acontecer com qualquer pessoa.”

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)