Você lembra? Relembre memes que marcaram a história do Pará

O Pará é uma verdadeira fábrica de memes! Ao longo dos anos, muitos paraenses viralizaram nas redes sociais com vídeos, frases e situações inusitadas que conquistaram a internet. Alguns desses momentos "furaram a bolha" do Estado e ganharam repercussão nacional, virando figurinhas, bordões e referências que continuam vivas na memória dos internautas.

De situações espontâneas a personagens que ficaram conhecidos em todo o país, o humor paraense já rendeu momentos inesquecíveis na internet. Relembre a seguir cinco memes que entraram para a história da web.

Qual deles é o seu favorito? E qual outro não poderia ficar de fora dessa lista?

1. Senhorita Andreza

2. Já acabou, Jéssica?

3. Fafá de Belém engasga ao vivo

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4. My name is Leona