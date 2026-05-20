Você lembra? Há 10 anos, mulher foi atingida por flecha dentro de ônibus em Ananindeua

Há exatamente 10 anos, um episódio inusitado virou tema de conversas entre inúmeras pessoas na Grande Belém e no Brasil. Gerou memes, receios e muita surpresa. Para uma uma mulher que passava pela rodovia Mário Covas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, também significou medo e dor, mas também alívio.

O caso da chamada “flechada perdida” em um ônibus segue sendo lembrado pelo forma incomum do acidente que deixou uma passageira ferida dentro do transporte público. Relembre da história a seguir.

Francisca Silva, então com 55 anos, foi atingida no braço esquerdo por uma flecha enquanto estava dentro do ônibus, na sexta-feira, 20 de maio de 2016. O veículo trafegava pela via quando o objeto atravessou a janela e atingiu a passageira.

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De acordo com informações da época, o ônibus passava nas proximidades de um centro de treinamento de arco e flecha localizado em um condomínio da região. Um visitante do espaço esportivo realizava disparos quando uma das flechas ultrapassou o muro da área, a o espaço aberto da janela do coletivo e acabou atingindo o coletivo que passava pela rodovia.

O autor do disparo prestou socorro imediatamente à vítima, levando Francisca Silva para atendimento médico. Por sorte, o ferimento foi considerado superficial e, após avaliação, ela recebeu alta no mesmo dia, sem complicações. Apesar do susto, o episódio ficou registrado como um dos acidentes mais curiosos já noticiados na região metropolitana de Belém.

E você, lembra desse dia e dessa história?

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)