Visto americano tem novas regras sobre entrevista; veja o que muda!

Até mesmo pessoas com menos de 14 anos e mais de 79 anos de idade terão que passar pela entrevista

Estadão Conteúdo
fonte

O visto americano é uma autorização oficial concedida pelo governo dos Estados Unidos, permitindo que você entre no país. (Foto: Reprodução/Blog Assistente de Viagem)

O Departamento de Estado americano atualizou na quarta-feira, 1º, as categorias de solicitantes que podem ser elegíveis para uma dispensa da entrevista para visto de não imigrante.

Com a nova determinação, pessoas com menos de 14 anos e mais de 79 anos de idade não estarão mais isentas de entrevista a ser realizada pessoalmente, a menos que atendam a uma das exceções mencionadas abaixo.

"O Departamento de Estado determinou que todos os solicitantes de visto de não imigrante devem ser entrevistados pessoalmente por um oficial consular, exceto certos visitantes temporários (na classificação de visto B), trabalhadores agrícolas temporários (na classificação de visto H-2A) e outros viajantes oficiais de governos estrangeiros", disse.

Elegíveis para a isenção da entrevista

Solicitantes renovando um visto B-1 (negócios), B-2 (turismo) ou B1/B2 (negócios/turismo) dentro de 12 meses após a expiração do visto anterior, desde que o visto anterior tenha sido emitido com validade total no momento da emissão e o solicitante tenha pelo menos 18 anos de idade, podem ser elegíveis para a isenção da entrevista.

"Recomendamos que solicitantes de visto verifiquem os sites das embaixadas e consulados para obter informações mais detalhadas sobre os requisitos e procedimentos de solicitação de visto, bem como para saber mais sobre o status operacional e os serviços da embaixada ou consulado", orienta o Consulado Geral dos Estados Unidos da América em São Paulo.

Shutdown entra em vigor nos Estados Unidos

Os Estados Unidos enfrentam uma paralisação parcial das atividades do governo federal após o Congresso não chegar a um acordo para aprovar uma solução provisória que financie a administração no curto prazo.

Com a interrupção do financiamento, os servidores de órgãos federais foram afastados - com exceção de alguns profissionais essenciais, como os da segurança pública e da saúde.

Por meio de suas redes sociais, a Embaixada disse que em razão da paralisação orçamentária, o perfil no Instagram não seria atualizado regularmente até a retomada total das operações, exceto para informações urgentes de segurança.

"No momento, os serviços de passaporte e visto programados nos Estados Unidos e em Embaixadas e Consulados dos EUA no exterior continuarão enquanto a situação permitir", publicou.

