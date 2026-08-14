Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

VÍDEO: Urubu é flagrado tomando banho para aliviar o calor no interior do Pará

Ave foi registrada dentro do rio Tocantins, em Mocajuba, chamando atenção de quem passava

Hannah Franco
fonte

Urubu é flagrado tomando banho para aliviar o calor no interior do Pará. (Reprodução/Redes sociais)

Para namorar com a garça, tem que estar cheiroso! Um urubu chamou atenção nas redes sociais após ser flagrado dentro da água para se refrescar do calor em Mocajuba, no Baixo Tocantins, no Pará. O registro mostra a ave dentro do rio e repercutiu entre os internautas.

Apesar de inusitado, o comportamento não é tão estranho para os urubus. As aves podem entrar em poças, rios e lagos para se refrescar e limpar as penas, especialmente em períodos de calor.

VEJA MAIS

image Urubu Malandro é um pássaro ou bandido? Conheça a possível história por trás da música de dona Onete
Em comemoração aos 410 anos de Belém, o historiador Márcio Neco contou sobre a lenda do "urubu malandro"

image Vídeo: Garça ferida passa horas à espera de resgate na praça Batista Campos
Moradores denunciam demora no atendimento de órgãos responsáveis; ave permaneceu ferida e vulnerável durante todo o domingo

Mocajuba é banhada pelo Tocantins, um dos principais rios da região, que chega a ultrapassar quatro quilômetros de largura no município. Além do banho de água, os urubus também costumam abrir as asas e permanecer expostos ao sol. O comportamento ajuda a secar as penas e pode contribuir para a eliminação de microrganismos.

O registro do urubu aproveitando o rio Tocantins, no entanto, chamou atenção justamente pela cena incomum e rendeu comentários bem-humorados nas redes sociais. Confira o vídeo que viralizou:

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mocajuba

viralizou
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda