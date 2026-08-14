VÍDEO: Urubu é flagrado tomando banho para aliviar o calor no interior do Pará

Para namorar com a garça, tem que estar cheiroso! Um urubu chamou atenção nas redes sociais após ser flagrado dentro da água para se refrescar do calor em Mocajuba, no Baixo Tocantins, no Pará. O registro mostra a ave dentro do rio e repercutiu entre os internautas.

Apesar de inusitado, o comportamento não é tão estranho para os urubus. As aves podem entrar em poças, rios e lagos para se refrescar e limpar as penas, especialmente em períodos de calor.

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Mocajuba é banhada pelo Tocantins, um dos principais rios da região, que chega a ultrapassar quatro quilômetros de largura no município. Além do banho de água, os urubus também costumam abrir as asas e permanecer expostos ao sol. O comportamento ajuda a secar as penas e pode contribuir para a eliminação de microrganismos.

O registro do urubu aproveitando o rio Tocantins, no entanto, chamou atenção justamente pela cena incomum e rendeu comentários bem-humorados nas redes sociais. Confira o vídeo que viralizou: