Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

VÍDEO: Streamer de jogos viraliza ao achar sala do 'rock doido' em plataforma online

Nos comentários da transmissão, internautas ficaram curiosos com a experiência musical no jogo

Gabrielle Borges
fonte

Imagem Ilustrativa (Freepik)

A streamer Bárbara Passos, conhecida como @babi_ no Instagram, viralizou nas redes sociais após descobrir uma sala temática de "rock doido" na plataforma de jogos Roblox. Sua reação espontânea durante a transmissão ao vivo, encantou internautas e gerou curiosidade sobre a cultura musical paraense que inspira a sala virtual.

Na última semana, a streamer se deparou com uma sala temática no Roblox, reproduzindo o clima das festas de rua que se tornaram famosas no estado do Pará. Em plena transmissão ao vivo, Bárbara reagiu com surpresa e entusiasmo com a descoberta.

VEJA MAIS

image Streamer é afastada de plataforma após fazer sexo durante live
Mesmo o momento não mostrando nenhum ato sexual explícito, internautas apontaram que dava para perceber o sexo pelo vidro da janela da streamer


image Streamer morre após beber quatro garrafas de vodca chinesa em desafio da internet
O influenciador participava de um desafio chamado 'PK', popular entre os streamers na versão chinesa do TikTok


image Meteu essa? Streamer Casimiro diz que o Paysandu tem mais história que o Tottenham; vídeo
O influenciador ainda fez questão de comparar craques do passado do Paysandu com os atuais jogadores dos Spurs.

Na sala virtual, a streamer  encontrou elementos que reproduzem a experiência das festas reais: avatares dançando, luzes piscando, caixas de som gigantes simulando aparelhagem e músicas com batida acelerada, enquanto explorava a sala interativa. Confira!

Veja o vídeo abaixo

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

variedades

viralizou

Streamer

rock doido

roblox
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda