VÍDEO: Streamer de jogos viraliza ao achar sala do 'rock doido' em plataforma online

A streamer Bárbara Passos, conhecida como @babi_ no Instagram, viralizou nas redes sociais após descobrir uma sala temática de "rock doido" na plataforma de jogos Roblox. Sua reação espontânea durante a transmissão ao vivo, encantou internautas e gerou curiosidade sobre a cultura musical paraense que inspira a sala virtual.

Na última semana, a streamer se deparou com uma sala temática no Roblox, reproduzindo o clima das festas de rua que se tornaram famosas no estado do Pará. Em plena transmissão ao vivo, Bárbara reagiu com surpresa e entusiasmo com a descoberta.

Na sala virtual, a streamer encontrou elementos que reproduzem a experiência das festas reais: avatares dançando, luzes piscando, caixas de som gigantes simulando aparelhagem e músicas com batida acelerada, enquanto explorava a sala interativa. Confira!

Veja o vídeo abaixo

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com