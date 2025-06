VÍDEO: Policiais encontram baratas e ingredientes no chão em distribuidora de salgados

Nesta quarta-feira (4), policiais investigaram um centro clandestino de distribuição de salgados, localizado no Andaraí, na zona Norte do Rio de Janeiro. Durante a operação, foi constatado que não havia qualquer controle sanitário na casa e, ao todo, oito estrangeiros foram detidos e quatro barraquinhas que revendiam os alimentos foram apreendidas na Tijuca.

De acordo com investigações da Delegacia do Consumidor e da 32ª Delegacia de Polícia de Taquara, dezenas de esfirras, quibes e outros alimentos em péssimas condições estavam sendo preparados, embalados e distribuídos para revenda. Todos esses produtos eram distribuídos para "barraquinhas de comida síria", que ficam localizadas em esquinas do Centro, Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca.

O que foram encontrados na cozinha?

No ambiente em que eram preparados os salgados, foram encontradas: baratas que estavam circulando em cima das bancadas e dos utensílios, panelas grandes descascadas que guardavam óleo antigo para fritura, além de restos de massa e alimentos espalhados ao lado de bandejas queimadas e engorduradas.

Em outra parte do espaço, também foram achados produtos armazenados no chão, sem qualquer refrigeração, dentro de sacolas reutilizadas e caixas de isopores podres. Procurada, a Vigilância Sanitária informou que o local não possui licença sanitária para funcionamento e, até então, o local estava interditado desde novembro de 2024.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)