VÍDEO: Menino se emociona ao ver babá vestida de Homem-Aranha na saída do colégio

Por ser muito fã do super-herói Homem-Aranha, o pequeno Vicente Brayon, de apenas 4 anos, escolheu um dia especial para ir com a roupa do personagem para o seu colégio. Mas o que ele não sabia era que a babá Binaia Ferreira também iria aparecer fantasiada de Homem-Aranha para ir buscá-lo no local, o que fez com que a criança, que possui Síndrome de Down, reagisse positivamente com um sorriso e viralizasse na internet.

Em entrevista ao portal Metrópoles, a babá revelou que a mãe de Vicente, Giselly Martins, havia colocado a roupa do herói na mochila do pequeno, por isso, também foi uma surpresa para ela ver ele vestido com o que ele tanto ama. “Avisei a mãe dele que faria a surpresa naquele dia. Quando ela arrumou a mochila dele para a escola, colocou a roupa dentro. Essa parte também foi uma surpresa para mim”, disse Binaia Ferreira.

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A relação da babá com a família do pequeno Vicente Brayon

O pai de Vicente, Felipe Brayon, revelou mais detalhes desse momento. "A Binaia idealizou tudo e tava ansiosa há semanas pra o dia de hoje! Eu costumo dizer que ela é uma grande benção nas nossas vidas. Cheia de qualidades e defeitos que a humanizam no ponto certo pra nos dar ainda mais certeza de que ela é a melhor pessoa pra contribuir com a criação de Vicente! Obrigado, Bibi!", disse Felipe nos comentários do vídeo.

Na sequência, o pai do menino também destacou que a babá ajuda signitivamente na educação de Vicente. " Meus filhos são o melhor presente que Deus me deu. Binaia, é difícil descrever, mas ela também veio como parte da providência divina pra dentro da nossa família. Para além do vínculo de emprego, entregou o coração pra nos ajudar a educar nosso menino", complementou o pai de Vicente Brayon.

Ao assistirem o vídeo no Instagram, muitas pessoas acharam linda a cena de encontro da babá com o menino na saída do colégio. "Ele parando, soltando a mochila, se emocionando e indo abraçar ela. ABSOLUTE CINEMA", disse uma usuária. "O miranha mais lindo que eu conheço me fez chorar horrores", destacou outro. "Vocês dois salvam pessoas e nem sabem", escreveu emocionada uma terceira pessoa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)