VÍDEO: Menina de 4 anos flagra pais em jantar romântico e reação de indignação viraliza

Uma situação comum em famílias com filhos pequenos virou caso de repercussão nas redes sociais. O casal Mayara dos Santos e Fabrício Ferraz, pais de duas meninas, viralizou após a filha mais velha, Maria Valentina, de 4 anos, acordar e interromper um jantar romântico dos pais, indignada por não ter sido convidada.

Veja o vídeo:

Filha flagra jantar dos pais e reação surpreende

O jantar, segundo Mayara, não foi planejado. Ela e o marido decidiram comemorar uma conquista pessoal após as crianças dormirem, por isso, não chamaram ninguém para cuidar das filhas. A ideia era aproveitar o momento a dois, já que a filha mais velha costuma dormir a noite inteira. Mas o plano não saiu como esperado. Por volta da noite, Maria Valentina apareceu com o pijama amarrotado e os cabelos bagunçados e questionou os pais ao ver o cenário: "Vocês estão aqui sem mim? Parece que nem me convidaram", disse a criança, visivelmente contrariada.

Reação espontânea rende 1,7 milhão de visualizações

O vídeo, publicado por Mayara no TikTok, rapidamente viralizou. Até o momento, já acumula 1,7 milhão de visualizações e mais de 157 mil curtidas. A mãe contou que não esperava tanta repercussão, já que outros vídeos da filha não haviam tido o mesmo alcance. Apesar do susto, o casal levou a situação com bom humor e entende que é comum crianças pequenas quererem estar próximas dos pais o tempo todo. Internautas também se identificaram com a cena e compartilharam histórias semelhantes nos comentários.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)