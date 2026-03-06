VÍDEO: médica dá à luz dentro de carro e improvisa com pano de prato para enrolar bebê

Já imaginou ter que fazer o próprio parto dentro de um carro em movimento? Foi exatamente essa situação que viveu uma médica obstetra de Fortaleza, que acabou dando à luz antes de chegar à maternidade. O momento inusitado foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, a médica Rebeca Dourado conta que o trabalho de parto evoluiu de forma muito rápida e a bebê nasceu ainda durante o trajeto. Sem itens adequados no veículo, a recém-nascida foi enrolada em um pano de prato, o único tecido disponível naquele momento.

Segundo a obstetra, a experiência profissional ajudou a manter a tranquilidade diante da situação inesperada. A bebê é a quarta filha da médica.

“Minha filha nasceu no carro. Sou obstetra e fiz meu próprio parto. Meu marido estava dirigindo quando ela nasceu. E a enrolamos em um pano de prato, pois era o único pano disponível no carro”, relatou.

No vídeo publicado nas redes sociais, Rebeca também relembra um momento delicado vivido pela família meses antes do nascimento. De acordo com ela, o marido havia sofrido um episódio de Acidente Vascular Cerebral (AVC) cerca de seis meses antes e, na ocasião, recebeu o diagnóstico de uma cardiopatia.

“Mesmo com tudo que passamos, fomos muito sustentados. Foi o parto mais abençoado que eu poderia ter”, afirmou.

Confira o momento

Médica que iria fazer o parto comentou sobre o caso

A médica responsável por acompanhar a gestação, Larissa Rodrigues, também comentou o caso nas redes sociais. Segundo ela, apesar da surpresa, a situação ocorreu de forma segura porque a gestante estava preparada e já havia discutido o plano de parto durante o pré-natal.

De acordo com Larissa, partos com período expulsivo muito rápido podem acontecer, especialmente em mulheres que já tiveram outros filhos.

“Tudo estava alinhado. O plano de parto já havia sido discutido e a maternidade estava avisada. Em alguns casos, o nascimento acontece muito rapidamente. O importante é que a paciente saiba reconhecer os sinais e tenha uma equipe preparada para prestar assistência”, explicou.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)