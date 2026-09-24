\u003cp\u003eA \u003cstrong\u003eformatura\u003c/strong\u003e ganhou um significado especial para\u0026nbsp;Raissa Souza da Rocha, ou\u0026nbsp;\u003cstrong\u003eRaissota,\u003c/strong\u003e como a jovem é conhecida nas redes sociais. Após concluir a\u003cstrong\u003e Licenciatura em Dança \u003c/strong\u003epela Universidade Federal do Pará (UFPA), ela decidiu \u003cstrong\u003ecompartilhar a conquista\u003c/strong\u003e de uma forma diferente: foi até o \u003cstrong\u003elocal de trabalho da mãe\u003c/strong\u003e, na Terra Firme, em Belém, que é\u003cstrong\u003e feirante\u003c/strong\u003e, \u003cstrong\u003evestida com a beca\u003c/strong\u003e, o capelo e o canudo de formatura.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVEJA MAIS\u003c/strong\u003e\u003cbr /\u003e\r\n\u003cdiv class="p-smartembed article-embed"\u003e\n \u003cp\u003e\n \u003ca href="/belem/professor-vestido-com-beca-pede-ajuda-no-sinal-para-fazer-doutorado-1.903917" title="Professor vestido com beca pede ajuda no sinal para fazer doutorado"\u003e\n \n\u003cspan class="p-smartembed pull-right" style="display: inline-block;"\u003e\n\u003cimg class="delayed-image-load" data-src="/image/contentid/policy:1.903918:1736110465/Mauro-Yogama-luta-diaria-nas-ruas-de-Belem-a-fim-de-concretizar-sonho.jpg?f=1x1\u0026w=100\u0026\\$p\\$f\\$w=93a83f2" data-alt="Mauro Yogama: luta di\u0026aacute;ria nas ruas de Bel\u0026eacute;m a fim de concretizar sonho" data-title="Mauro Yogama: luta di\u0026aacute;ria nas ruas de Bel\u0026eacute;m a fim de concretizar sonho"\u003e\n \u003cnoscript\u003e\n \u003cimg alt="Mauro Yogama: luta di\u0026aacute;ria nas ruas de Bel\u0026eacute;m a fim de concretizar sonho" title="Mauro Yogama: luta di\u0026aacute;ria nas ruas de Bel\u0026eacute;m a fim de concretizar sonho" src="/image/contentid/policy:1.903918:1736110465/Mauro-Yogama-luta-diaria-nas-ruas-de-Belem-a-fim-de-concretizar-sonho.jpg?f=1x1\u0026w=200\u0026\\$p\\$f\\$w=4ab3dc6" /\u003e\n \u003c/noscript\u003e\n\u003c/img\u003e\n\u003c/span\u003e\n\n \u003c/a\u003e\n \u003ca href="/belem/professor-vestido-com-beca-pede-ajuda-no-sinal-para-fazer-doutorado-1.903917" title="Professor vestido com beca pede ajuda no sinal para fazer doutorado"\u003e\n \u003cspan class="title"\u003e\u003cb\u003eProfessor vestido com beca pede ajuda no sinal para fazer doutorado\u003c/b\u003e\u003c/span\u003e\n \u003cspan class="lead"\u003eEle vende doces para arrecadar fundos que possibilitem a sua pós-graduação e a realização do projeto de construir uma escola em Belém\r\n\r\n\u003c/span\u003e\n \u003c/a\u003e\n \u003c/p\u003e\n\u003c/div\u003e\n\u003cbr /\u003e\r\n\u003cdiv class="p-smartembed article-embed"\u003e\n \u003cp\u003e\n \u003ca href="/brasil/com-direito-a-beca-e-diploma-caes-viralizam-ao-ganhar-formatura-especial-em-creche-video-1.626589" title="Cães viralizam ao ganhar formatura especial em creche, com direito a beca e diploma; vídeo"\u003e\n \n\u003cspan class="p-smartembed pull-right" style="display: inline-block;"\u003e\n\u003cimg class="delayed-image-load" data-src="/image/contentid/policy:1.626604:1671555043/formatura-de-c-o.png?f=1x1\u0026w=100\u0026\\$p\\$f\\$w=96e358a" data-alt="" data-title=""\u003e\n \u003cnoscript\u003e\n \u003cimg alt="" title="" src="/image/contentid/policy:1.626604:1671555043/formatura-de-c-o.png?f=1x1\u0026w=200\u0026\\$p\\$f\\$w=a8f7b80" /\u003e\n \u003c/noscript\u003e\n\u003c/img\u003e\n\u003c/span\u003e\n\n \u003c/a\u003e\n \u003ca href="/brasil/com-direito-a-beca-e-diploma-caes-viralizam-ao-ganhar-formatura-especial-em-creche-video-1.626589" title="Cães viralizam ao ganhar formatura especial em creche, com direito a beca e diploma; vídeo"\u003e\n \u003cspan class="title"\u003e\u003cb\u003eCães viralizam ao ganhar formatura especial em creche, com direito a beca e diploma; vídeo\u003c/b\u003e\u003c/span\u003e\n \u003cspan class="lead"\u003eUma creche, que funciona como uma "escola'' para cachorros, viralizou ao presentear seus "alunos" com uma formatura, com direito a beca, ensaio de fotos e até diploma aos seus graduandos\r\n\u003c/span\u003e\n \u003c/a\u003e\n \u003c/p\u003e\n\u003c/div\u003e\n\u003cbr /\u003e\r\n\u003cdiv class="p-smartembed article-embed"\u003e\n \u003cp\u003e\n \u003ca href="/para/video-professor-mostra-bastidores-das-fotos-de-formatura-de-criancas-ribeirinhas-em-igarape-miri-1.899629" title="VÍDEO: professor mostra bastidores das fotos de formatura de crianças ribeirinhas em Igarapé-Miri"\u003e\n \n\u003cspan class="p-smartembed pull-right" style="display: inline-block;"\u003e\n\u003cimg class="delayed-image-load" data-src="/image/contentid/policy:1.899634:1734630316/o-professor-junior-costa-compartilhou-as-imagens-nas-redes-sociais-c7989z2q5mq.jpg?f=1x1\u0026w=100\u0026\\$p\\$f\\$w=e79e3cd" data-alt="Bastidores das fotos de formatura de ABC da EMEIF Raimundo Correia Cruz" data-title="Bastidores das fotos de formatura de ABC da EMEIF Raimundo Correia Cruz"\u003e\n \u003cnoscript\u003e\n \u003cimg alt="Bastidores das fotos de formatura de ABC da EMEIF Raimundo Correia Cruz" title="Bastidores das fotos de formatura de ABC da EMEIF Raimundo Correia Cruz" src="/image/contentid/policy:1.899634:1734630316/o-professor-junior-costa-compartilhou-as-imagens-nas-redes-sociais-c7989z2q5mq.jpg?f=1x1\u0026w=200\u0026\\$p\\$f\\$w=f6d9ead" /\u003e\n \u003c/noscript\u003e\n\u003c/img\u003e\n\u003c/span\u003e\n\n \u003c/a\u003e\n \u003ca href="/para/video-professor-mostra-bastidores-das-fotos-de-formatura-de-criancas-ribeirinhas-em-igarape-miri-1.899629" title="VÍDEO: professor mostra bastidores das fotos de formatura de crianças ribeirinhas em Igarapé-Miri"\u003e\n \u003cspan class="title"\u003e\u003cb\u003eVÍDEO: professor mostra bastidores das fotos de formatura de crianças ribeirinhas em Igarapé-Miri\u003c/b\u003e\u003c/span\u003e\n \u003cspan class="lead"\u003eO registro de alunos da turma de ABC atravessando o rio de canoa, vestidos de beca, emocionou os internautas\u003c/span\u003e\n \u003c/a\u003e\n \u003c/p\u003e\n\u003c/div\u003e\n\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eO registro do momento\u003cstrong\u003e viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas\u003c/strong\u003e. Na legenda do vídeo, Raisa reforçou o significado do momento de conclusão do curso: “\u003cem\u003eSeja sempre grata à base que te levou ao topo”\u003c/em\u003e, escreveu.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eAo ver a filha com o traje de formatura, \u003cstrong\u003ea mãe ficou emocionada\u003c/strong\u003e. O encontro foi \u003cstrong\u003eregistrado em vídeo\u003c/strong\u003e e compartilhado nas redes sociais, onde o momento rapidamente ganhou repercussão.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e[twitter=2103149217292144937]\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e\u003cem\u003e(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\r\n