VÍDEO: Jornalista Márcia Dantas deixa programa ao vivo após desentendimento com diretor

A jornalista e apresentadora Márcia Dantas deixou a bancada do programa Tempo Real, da Jovem Pan News, durante a edição exibida na tarde desta terça-feira (21). Antes de chamar o intervalo comercial, ela apareceu emocionada, enxugou as lágrimas e deixou o estúdio, surpreendendo os telespectadores.

De acordo com informações divulgadas pelo F5, da Folha de S.Paulo, a saída da apresentadora aconteceu após um desentendimento nos bastidores com integrantes da direção da emissora. Com a ausência de Márcia, outros profissionais precisaram assumir a condução do telejornal de forma improvisada.

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Segundo fontes ligadas à Jovem Pan, houve um conflito entre Márcia Dantas e o diretor Diego Castro. A emissora teria iniciado tratativas internas para administrar a situação.

Imagens da transmissão mostram o momento em que a jornalista tenta conter a emoção antes de anunciar a entrada do intervalo. Na sequência, ela deixa a bancada e não retorna para a apresentação do programa.

Atuação na Jovem Pan

Márcia Dantas integra o elenco da Jovem Pan desde junho de 2025. Antes da contratação, a jornalista atuou no SBT, onde apresentou programas como Primeiro Impacto e Tá Na Hora, entre 2024 e 2025. Natural do Pará, Márcia iniciou a trajetória profissional na televisão paraense antes de ganhar projeção nacional. Ao longo da carreira, consolidou-se como uma das principais jornalistas do telejornalismo brasileiro.

Até o momento, nem Márcia Dantas nem a Jovem Pan se manifestaram oficialmente sobre o episódio ou esclareceram os motivos do desentendimento ocorrido durante a transmissão ao vivo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)