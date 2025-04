Vídeo: Influenciador mostra 'padaria móvel' na Amazônia e viraliza na internet

O influenciador Josué Castilho França, mais conhecido como Caboclo Marajoara, viralizou na internet com um vídeo em que mostra uma "padaria móvel" na Amazônia. No vídeo, ele mostra como esse tipo de padaria serve para abastecer as comunidades ribeirinhas da região.

O marajoara mostra um padeiro chegando na sua comunidade por meio de uma canoa, que está cheia de diversos tipos de pães. Além disso, tem carne e frango no isopor. Depois de comprar, ele começa a comer ali mesmo, sem cerimônia.

Além de retratar essa tradição típica da região, o influenciador explica no vídeo publicado pela página "Casa NINJA Amazônia" que o pão custa R$ 2.

Nos comentários da publicação, uma pessoa comentou: "Que riqueza de conteúdo". Outras confirmaram a procedência do produto: "Melhor pão do mundo!!!!"

Uma pessoa que aparenta não viver na região disse: "Que legal... Eu compraria todos os dias". "Uau!!! Fiquei impressionada. É um trampo danado", disse outra.

"Quero 5 carecas e 3 caseiros", pediu outra.

