VÍDEO: Homem escapa por pouco de ser esmagado por elevador

Imagens chocantes mostram quando a cabine do elevador apresentou defeito, abriu as portas, mas não parou no andar

Jennifer Feitosa

Um homem na Índia sofreu ferimentos internos após escapar por pouco de ser esmagado por um elevador com defeito. O incidente, registrado em vídeo, ocorreu devido a uma falha no mecanismo de acionamento, que quase resultou em uma fatalidade.

Identificado como Vatsal Panchal, morador do nono andar, o homem quase perdeu a vida na última terça-feira (3) em Valsad. O vídeo do ocorrido, amplamente compartilhado nas redes sociais, mostra a gravidade da situação.

Após o susto, Panchal foi rapidamente atendido por uma equipe médica no local, apesar dos ferimentos internos causados pela queda. As autoridades indianas já acionaram uma investigação para apurar as causas da falha mecânica.

Imagens revelam a dinâmica do acidente

As câmeras de segurança registraram o momento em que a cabine do elevador parou no térreo. Em seguida, apesar de as portas estarem abertas, o equipamento se moveu novamente, surpreendendo o morador.

Todo o acidente foi capturado pela câmera de segurança do elevador, mostrando a cena em que Vatsal "ganha uma vida nova". Usuários da plataforma questionaram ao Grok, bot de inteligência artificial do X, sobre a veracidade do vídeo, devido à circulação de conteúdo falso na internet.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Variedades
