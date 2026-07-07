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VÍDEO: gerente tenta salvar funcionária engasgada com técnica improvisada

Improviso do gerente divertiu internautas, mas especialistas alertam que técnica usada não é recomendada para casos de engasgo

Hannah Franco
fonte

Gerente tenta salvar funcionária engasgada com técnica improvisada (Reprodução/Instagram)

Momentos de tensão viralizaram nas redes sociais após a funcionária Paloma Coan compartilhar um vídeo mostrando o momento em que se engasgou enquanto comia um pedaço de bolo durante o expediente. Nas imagens, o gerente tenta socorrê-la de diferentes formas, chegando a colocá-la de cabeça para baixo na tentativa de desobstruir as vias aéreas.

Ao publicar o vídeo, Paloma brincou com a situação. "Você engasga no trabalho e seu gerente resolve improvisar um curso de primeiros socorros", escreveu na legenda. O registro divertiu internautas pelo desespero e pelas tentativas inusitadas de ajudar a funcionária.

Apesar do tom bem-humorado, a conduta adotada não faz parte dos protocolos recomendados para casos de engasgo. Colocar a vítima de cabeça para baixo pode dificultar o atendimento e atrasar a aplicação das técnicas corretas para desobstrução das vias aéreas.

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Segundo as orientações de primeiros socorros, quando uma pessoa se engasga, o primeiro passo é verificar se ela ainda consegue tossir ou falar. Caso a obstrução seja grave, devem ser aplicadas as manobras apropriadas, como golpes entre as escápulas e, quando indicado, a manobra de Heimlich, além do acionamento imediato do serviço de emergência.

No caso de Paloma, o episódio terminou bem. A funcionária conseguiu se desengasgar e se recuperou completamente, sem complicações.

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