VÍDEO: 'Freira do rock doido' viraliza em brinquedo radical de parque de diversões em Icoaraci

Uma cena curiosa tomou conta de um parque de diversões em Icoaraci, distrito de Belém, e rapidamente ganhou as redes sociais. Vestida de freira, uma mulher viralizou ao encarar, de pé, um dos brinquedos mais radicais do local, o popular "Crazy Dance", enquanto a estrutura girava e sacudia em alta velocidade.

A atração acontece no Chico Park e o brinquedo se tornou palco para uma performance inusitada. É ali que surge a figura já apelidada de “Freira do Rock Doido”, que mistura equilíbrio, ousadia e carisma ao desafiar o movimento intenso da máquina.

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Com postura firme e atitude, a personagem encara o brinquedo, também conhecido por “Samba”, como poucos, protagonizando uma experiência que reúne adrenalina e entretenimento. O resultado é um show à parte, que vem conquistando o público frequentador do local.

Na Praça da Matriz, em Icoaraci, a apresentação já virou tradição entre frequentadores do parque. Há quem vá apenas para assistir e quem se aventure no brinquedo para sentir a emoção e adrenalina.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinhiero, editora web de OLiberal.com)