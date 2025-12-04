VÍDEO: Família descongela filé de 2017 e viraliza; saiba por quanto tempo carne pode ser congelada
Filé mignon "esquecido" gerou debate nas redes sociais. Saiba qual o prazo de validade para carne, frango e peixe no freezer e como identificar se o alimento ainda está apto para consumo seguro
Um vídeo reunindo uma família para cumprir uma promessa inusitada de cozinhar um filé mignon congelado desde 2017 viralizou nas redes sociais. A publicação, feita pelo nutricionista Juscélio Araujo, gerou grande repercussão e levantou questionamentos sobre a segurança alimentar.
O vídeo mostra a família "descongelando" o filé, que estava supostamente esquecido na casa do pai do nutricionista. A promessa era cozinhar o corte caso a publicação atingisse 2 mil curtidas, meta que foi amplamente superada, com mais de 14 mil interações.
Durante o preparo, os familiares examinavam a carne, comentando sobre sua textura e cor. O filho expressava uma mistura de dúvida e aprovação, enquanto o pai brincava sobre a longevidade após provar o prato, criando um ambiente de mistério.
Verdade por trás do vídeo viral
A família, no entanto, revelou que a carne realmente consumida era fresca. Para evitar riscos, especialmente para as crianças presentes, um novo filé foi comprado e preparado, acompanhado de risoto de parmesão no jantar.
O narrador explicou que a iniciativa foi uma brincadeira para reunir a família, relembrar momentos e histórias, e planejar o futuro. O vídeo também trouxe um tom emocionado ao exibir fotos antigas da mãe do narrador, já falecida, com a sensação de "teletransporte" para oito anos antes.
Ao final, a família estava reunida à mesa, desejando um bom fim de ano aos espectadores, reforçando o caráter humorístico e de confraternização do conteúdo, que buscou alertar sobre a importância da segurança alimentar.
Quanto tempo pode manter a carne congelada?
Especialistas em segurança alimentar orientam que a carne antiga não deve ser consumida. Carnes bovinas podem ser congeladas entre 4 e 12 meses, mas o corte e as condições de armazenamento influenciam diretamente essa validade.
- Para carne moída, a validade é de 3 a 4 meses. Após esse período, pode haver perda de qualidade nutricional, sabor e textura, além de potenciais riscos se o congelamento foi irregular.
- A carne suína em cortes inteiros dura até 6 meses congelada. Se moída, a validade é de até 3 meses. Bacon tem um mês para ser consumido, enquanto linguiça fresca pode ser guardada por até dois meses.
- O frango inteiro possui validade de 12 meses congelado. Se for em pedaços, como peito, coxa e sobrecoxa, dura até 9 meses. Miúdos de frango devem ser consumidos em, no máximo, 4 meses.
- Os peixes possuem prazos de validade diferentes, dependendo do seu tipo e teor de gordura. Frutos do mar também têm um tempo específico de conservação no congelador.
- Peixes magros (tilápia, bacalhau fresco, linguado): até 6 meses.
- Peixes gordos (salmão, atum, truta): até 3 meses.
- Frutos do mar (camarão, polvo, lula): até 3 a 4 meses.
Quando a carne não está mais própria para consumo
É crucial observar alguns indícios para determinar se a carne congelada ainda está boa para o consumo e evitar riscos à saúde. A atenção aos detalhes visuais e olfativos é fundamental.
- Não apresentar odor azedo, de amônia ou ranço;
- Não ter coloração marrom-acinzentada com manchas esverdeadas;
- Não possuir textura pegajosa ou viscosa;
- Não apresentar cristais de gelo excessivos dentro da embalagem, o que pode indicar descongelamento e recongelamento.
Como congelar e descongelar carnes com segurança
O congelamento correto da carne é essencial para preservar sua qualidade e segurança. É recomendado congelar a carne fresca e em pedaços menores, facilitando o uso posterior.
- Recorra à embalagem a vácuo ou a sacos próprios para congelamento, retirando o máximo de ar possível;
- Mantenha o freezer a -18°C ou menos de forma constante;
- Evite abrir o freezer com frequência para não comprometer a temperatura interna;
- Organize os alimentos por data e utilize o sistema PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai).
O descongelamento também exige cuidados. O método mais seguro é fazê-lo na geladeira, por horas ou durante a noite, permitindo um processo gradual e controlado.
- Se precisar de rapidez, utilize o micro-ondas no modo específico de descongelamento e cozinhe a carne logo em seguida;
- Descongelar em temperatura ambiente ou em água quente não é recomendado, pois pode favorecer a proliferação bacteriana.
Em relação ao recongelamento, carne crua não deve ser recongelada depois de ser totalmente descongelada. Já a carne cozida, se resfriada corretamente após o preparo, pode ser recongelada com segurança.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
