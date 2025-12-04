Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Família descongela filé de 2017 e viraliza; saiba por quanto tempo carne pode ser congelada

Filé mignon "esquecido" gerou debate nas redes sociais. Saiba qual o prazo de validade para carne, frango e peixe no freezer e como identificar se o alimento ainda está apto para consumo seguro

Jennifer Feitosa

Um vídeo reunindo uma família para cumprir uma promessa inusitada de cozinhar um filé mignon congelado desde 2017 viralizou nas redes sociais. A publicação, feita pelo nutricionista Juscélio Araujo, gerou grande repercussão e levantou questionamentos sobre a segurança alimentar.

O vídeo mostra a família "descongelando" o filé, que estava supostamente esquecido na casa do pai do nutricionista. A promessa era cozinhar o corte caso a publicação atingisse 2 mil curtidas, meta que foi amplamente superada, com mais de 14 mil interações.

Durante o preparo, os familiares examinavam a carne, comentando sobre sua textura e cor. O filho expressava uma mistura de dúvida e aprovação, enquanto o pai brincava sobre a longevidade após provar o prato, criando um ambiente de mistério.

Verdade por trás do vídeo viral

A família, no entanto, revelou que a carne realmente consumida era fresca. Para evitar riscos, especialmente para as crianças presentes, um novo filé foi comprado e preparado, acompanhado de risoto de parmesão no jantar.

O narrador explicou que a iniciativa foi uma brincadeira para reunir a família, relembrar momentos e histórias, e planejar o futuro. O vídeo também trouxe um tom emocionado ao exibir fotos antigas da mãe do narrador, já falecida, com a sensação de "teletransporte" para oito anos antes.

Ao final, a família estava reunida à mesa, desejando um bom fim de ano aos espectadores, reforçando o caráter humorístico e de confraternização do conteúdo, que buscou alertar sobre a importância da segurança alimentar.

Quanto tempo pode manter a carne congelada?

Especialistas em segurança alimentar orientam que a carne antiga não deve ser consumida. Carnes bovinas podem ser congeladas entre 4 e 12 meses, mas o corte e as condições de armazenamento influenciam diretamente essa validade.

  • Para carne moída, a validade é de 3 a 4 meses. Após esse período, pode haver perda de qualidade nutricional, sabor e textura, além de potenciais riscos se o congelamento foi irregular.
  • A carne suína em cortes inteiros dura até 6 meses congelada. Se moída, a validade é de até 3 meses. Bacon tem um mês para ser consumido, enquanto linguiça fresca pode ser guardada por até dois meses.
  • O frango inteiro possui validade de 12 meses congelado. Se for em pedaços, como peito, coxa e sobrecoxa, dura até 9 meses. Miúdos de frango devem ser consumidos em, no máximo, 4 meses.
  • Os peixes possuem prazos de validade diferentes, dependendo do seu tipo e teor de gordura. Frutos do mar também têm um tempo específico de conservação no congelador.
    • Peixes magros (tilápia, bacalhau fresco, linguado): até 6 meses.
    • Peixes gordos (salmão, atum, truta): até 3 meses.
    • Frutos do mar (camarão, polvo, lula): até 3 a 4 meses.

Quando a carne não está mais própria para consumo

É crucial observar alguns indícios para determinar se a carne congelada ainda está boa para o consumo e evitar riscos à saúde. A atenção aos detalhes visuais e olfativos é fundamental.

  • Não apresentar odor azedo, de amônia ou ranço;
  • Não ter coloração marrom-acinzentada com manchas esverdeadas;
  • Não possuir textura pegajosa ou viscosa;
  • Não apresentar cristais de gelo excessivos dentro da embalagem, o que pode indicar descongelamento e recongelamento.

Como congelar e descongelar carnes com segurança

O congelamento correto da carne é essencial para preservar sua qualidade e segurança. É recomendado congelar a carne fresca e em pedaços menores, facilitando o uso posterior.

  • Recorra à embalagem a vácuo ou a sacos próprios para congelamento, retirando o máximo de ar possível;
  • Mantenha o freezer a -18°C ou menos de forma constante;
  • Evite abrir o freezer com frequência para não comprometer a temperatura interna;
  • Organize os alimentos por data e utilize o sistema PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai).

O descongelamento também exige cuidados. O método mais seguro é fazê-lo na geladeira, por horas ou durante a noite, permitindo um processo gradual e controlado.

  • Se precisar de rapidez, utilize o micro-ondas no modo específico de descongelamento e cozinhe a carne logo em seguida;
  • Descongelar em temperatura ambiente ou em água quente não é recomendado, pois pode favorecer a proliferação bacteriana.

Em relação ao recongelamento, carne crua não deve ser recongelada depois de ser totalmente descongelada. Já a carne cozida, se resfriada corretamente após o preparo, pode ser recongelada com segurança.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Variedades
