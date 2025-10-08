VÍDEO: Ex-dançarina do Faustão, Pablinny Faleiro, é vítima de agressão com faca pela própria mãe

A ex-dançarina do Faustão, Pablinny Faleiro Pedersoli, veio a público denunciar ter sido vítima de uma grave agressão por parte de sua mãe, que ela prefere chamar de genitora. O caso, ocorrido em Lambari, Minas Gerais, no dia 1º de outubro, foi registrado pela própria artista, que filmou o momento em que a idosa, supostamente em surto, arremessou uma faca contra seu rosto.

O ataque e as consequências para Pablinny Faleiro

Nas chocantes imagens, Pablinny registrava a mãe que, segundo a dançarina, tentava se perfurar com a faca, simulando uma agressão da filha. No entanto, o conflito se agravou rapidamente: a genitora pega a faca e a lança, atingindo o rosto de Pablinny.

A ex-bailarina do programa dominical precisou levar três pontos no ferimento e, além disso, relata estar com um coágulo de sangue na boca devido ao impacto da agressão.

"Por conta da facada eu estou com um coágulo de sangue dentro da boca”, afirmou a dançarina.

Histórico conturbado e questões de dependência química

A relação familiar é descrita como conturbada. Pablinny Faleiro explica que a mãe é usuária de crack e viciada em álcool. A própria agressora confirmou à polícia ser dependente química e ter consumido bebida alcoólica na noite do crime.

A bailarina havia voltado a morar com a mãe em maio deste ano após um divórcio traumático em fevereiro, que também envolveu a Lei Maria da Penha e resultou em duas medidas protetivas contra o ex-marido.

Pablinny revela que a terapia a ajudou a conectar a violência conjugal que sofreu com o histórico de violência vivido desde a infância na relação com a genitora.

Vulnerabilidade e falta de apoio

Em situação de vulnerabilidade e sem recursos financeiros, Pablinny conta que chegou a dormir em uma rodoviária em Jundiaí (SP) antes de retornar à casa da genitora.

Após a prisão em flagrante, a agressora foi surpreendentemente liberada sem fiança. Pablinny agora se vê em uma situação desesperadora, dividindo a mesma casa com a pessoa que a atacou com uma faca, e busca urgentemente proteção jurídica.

Em depoimento à polícia, a genitora alegou que agiu por descontrole emocional e que não tinha a intenção de atingir a filha, além de acusar Pablinny de tentar tomar posse da residência.

O caso está sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais e corre em segredo de justiça.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)