VÍDEO: DJ paraense leva rock doido para festival em Paris e agita o público

Durante a tradicional Festa da Música, realizada em Paris, o DJ paraense Cyber DJ Junior levou o rock doido, ritmo das aparelhagens do Pará, para a Praça do Louvre e transformou o espaço em uma grande pista de dança.
A apresentação fez parte de um festival que reúne DJs, carros de som e centenas de pessoas pelas ruas da capital francesa. Frequentado principalmente por brasileiros que vivem na França, o evento também atrai franceses e turistas, que entraram no clima e se renderam ao ritmo paraense.
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Ao som dos clássicos das aparelhagens, o público dançou no "caqueado" e lotou a praça. Em publicação nas redes sociais, Cyber DJ Junior celebrou o momento. "Na Festa da Música, eu levei o nosso ritmo lá do Norte do Brasil para o coração de Paris e o resultado foi esse", escreveu o DJ.