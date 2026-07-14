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VÍDEO: DJ paraense leva rock doido para festival em Paris e agita o público

Franceses, turistas e brasileiros dançaram ao som das aparelhagens em um dos maiores eventos de música de rua da capital francesa

Hannah Franco

13 de julho de 2026 às 23:51

( Foto: Reprodução/Instagram )

Durante a tradicional Festa da Música, realizada em Paris, o DJ paraense Cyber DJ Junior levou o rock doido, ritmo das aparelhagens do Pará, para a Praça do Louvre e transformou o espaço em uma grande pista de dança.

A apresentação fez parte de um festival que reúne DJs, carros de som e centenas de pessoas pelas ruas da capital francesa. Frequentado principalmente por brasileiros que vivem na França, o evento também atrai franceses e turistas, que entraram no clima e se renderam ao ritmo paraense.

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Ao som dos clássicos das aparelhagens, o público dançou no "caqueado" e lotou a praça. Em publicação nas redes sociais, Cyber DJ Junior celebrou o momento. "Na Festa da Música, eu levei o nosso ritmo lá do Norte do Brasil para o coração de Paris e o resultado foi esse", escreveu o DJ.

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